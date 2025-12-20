Cuma günü küresel piyasalarda spot gümüş fiyatı, günlük yüzde 2’nin üzerinde bir sıçrama yaparak 67 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Haftalık kazancını yüzde 8’e taşıyan gümüşe karşılık; altın haftayı yüzde 1’lik sınırlı bir artışla 4.339 dolar seviyelerinde tamamladı.

RALLİYİ TETİKLEYEN İKİ ANA GÜÇ: FED VE İSTİHDAM

Gümüşteki bu sert yükselişin arkasında ABD’den gelen makroekonomik veriler yatıyor:

ABD'de yıllık enflasyonun yüzde 2,7’ye çıkması ve işsizlik oranının 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşması, piyasada ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine başlayacağı beklentisini güçlendirdi.

Faizlerin düşeceği öngörüsü, faiz getirisi olmayan altın ve gümüş gibi kıymetli metallere olan iştahı artırdı.

YAPISAL KRİZ: 5 YILDIR SÜREN ARZ AÇIĞI

Sadece finansal beklentiler değil, fiziksel dünyadaki kıtlık da gümüşü zirveye taşıyor. Küresel gümüş piyasası, üst üste beşinci yılında da arz açığı ile karşı karşıya.

Güneş panelleri, elektrikli araçlar, yüksek hızlı elektronikler ve yapay zeka veri merkezleri gümüş talebini patlatırken, maden üretimi bu hıza yetişemiyor.

Londra, Şanghay ve COMEX borsalarındaki gümüş stoklarının hızla azalması, piyasadaki "tampon" mekanizmasını zayıflatarak fiyatları yukarı yönlü tetikliyor.

YATIRIMCILAR İÇİN KRİTİK UYARI: VOLATİLİTE RİSKİ

Analistler, gümüşteki yükseliş trendinin yapısal sorunlar nedeniyle 2026 yılına kadar sarkabileceğini öngörüyor.

Ancak uzmanlar bir konuda uyarıyor: Gümüş piyasası altına kıyasla çok daha küçük bir hacme sahip.

Bu durum, fiyatlarda sert yükselişler getirdiği gibi, ani ve derin düzeltme (volatilite) riskini de beraberinde getiriyor.