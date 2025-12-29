Dolar, TSI 03.15 itibarıyla 42,96 TL’ye yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüş oldu.

TSI 07.21 itibarıyla dolar, euro ve sterlin fiyatları şu şekilde:

DOLAR

Alış: 42,93 TL

Satış: 42,93 TL

EURO

Alış: 50,54 TL

Satış: 50,60 TL

STERLİN

Alış: 57,97 TL

Satış: 58,02 TL

