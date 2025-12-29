Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT), üretim faaliyetlerine geçici bir süreyle ara verileceğini Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu. Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada, üretimin durdurulma gerekçesi olarak tesislerde gerçekleştirilecek olan planlı bakım çalışmaları gösterildi.
Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT), açıklamada, ara verme sürecinin Osmaniye ilinde bulunan üretim tesisindeki üretim hatlarını kapsadığı belirtildi.
TESİSLERİN YENİDEN AÇILACAĞI TARİH BELLİ OLDU
KAP bildirisinde yer alan bilgilere göre; üretime 29.12.2025 tarihi itibarıyla geçici olarak ara verilecek. Bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından tesislerde üretimin 03.01.2026 tarihinde yeniden başlaması planlanıyor.