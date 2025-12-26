Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 25 Aralık 2025 tarihli ve 2025/66 sayılı bülteni ile Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’nin halka arzına resmen onay verdi. Böylece uzun süredir beklenen Meysu halka arz süreci netleşmiş oldu.

Meysu Halka Arz Detayları

SPK bülteninde yer alan bilgilere göre Meysu Gıda’nın halka arzında hem sermaye artırımı hem de mevcut pay satışı gerçekleştirilecek.

Mevcut Sermaye: 750.000.000 TL

Yeni Sermaye: 870.000.000 TL

Bedelli Sermaye Artırımı: 120.000.000 TL

Mevcut Pay Satışı: 55.000.000 TL

Bedelsiz: Yok

Satış Fiyatı: 7,50 TL (1 TL nominal değerli pay)

Halka arz kapsamında, Gülsan Gıda Sanayi Ticaret AŞ’ye ait 55 milyon TL nominal değerli B grubu paylar satışa sunulacak.

Meysu Halka Arz Kaç Lot Verir?

Dağıtımın bireysel yatırımcılara eşit olması beklenirken, kesin lot dağılımı talep toplama sürecinde oluşacak yatırımcı sayısına göre netleşecek. Talep yoğunluğuna bağlı olarak yatırımcı başına düşecek lot sayısının sınırlı olması öngörülüyor.

Meysu Halka Arz Ne Zaman?

SPK onayının ardından talep toplama tarihleri ve aracı kurum bilgileri KAP’ta yayımlanacak duyuru ile açıklanacak. Piyasa beklentisi, talep toplamanın kısa süre içinde başlaması yönünde.

Yatırımcılar Neyi Takip Etmeli?

KAP’ta yayımlanacak talep toplama duyurusu

Dağıtım yöntemi ve kesin lot bilgisi

Halka arz sonrası işlem tarihi

Meysu halka arzı, yılın en dikkat çeken içecek sektörü halka arzlarından biri olarak öne çıkıyor.

Not: Bu içerik SPK bülteninde yer alan resmî bilgilere dayanılarak hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.