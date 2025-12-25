Borsa İstanbul'da yatırımcıların yakından takip ettiği "pay dönüşüm" hareketliliğinde bugün dev bir liste yayımlandı. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre; aralarında enerji, sanayi ve gayrimenkul devlerinin bulunduğu 16 farklı şirketin ortakları, ellerindeki borsada işlem görmeyen payları "borsada satılabilir" hale getirmek için resmi süreci tamamladı.

LİSTEDE YER ALAN TÜM ŞİRKETLER VE ORTAKLAR

Yayımlanan son listeye göre, paylarını borsada işlem gören tipe dönüştüren şirketlerin ve ilgili ortakların tam listesi şu şekildedir:

EMKEL (Emek Elektrik): Ayşe Güdücü (1.371.776 + 24.933 adet)

BTCIM (Batıçim): Figen Özçay (4.579.457 adet)

PEKGY (Peker GYO): Mehmet Burçluköse (210.000.000), Emre Olgaç (156.450.000) ve Alparslan Tanrıöver (60.000.000)

TCKRC (Kıraç Galvaniz): Can Kıraç (5.000.000.000 adet - Listedeki en yüksek tutar)

MAGEN (Margün Enerji): Mehmet Burçluköse (100.000.000), Emre Olgaç (58.650.000) ve Alparslan Tanrıöver (25.000.000)

SMRTG (SMART Güneş Enerjisi): Eşref Güngör (33.052.840 adet)

CANTE (Çan2 Termik): Eşref Güngör (90.326.000 adet)

TRALT (Türk Altın İşletmeleri): Eşref Güngör (20.067.900 + 9.932.100 adet)

BRKO (Birko Birleşik Koyunlular): Yeşim Selvi (1.360.460 adet)

ERCB (Erciyas Çelik Boru): Alparslan Tanrıöver (1.000.000 adet)

GZNMI (Gezinomi Seyahat): Ayşe Güdücü (5.015.000 adet)

KTSKR (Kütahya Şeker): S.S. Kütahya Pancar Ekicileri Kooperatifi (773.015 adet)

SUNTK (Sun Tekstil): Mehmet Burçluköse (18.000.000 adet)

TRHOL (TERA Yatırım Holding): Alparslan Tanrıöver (200.000 adet)

YBTAS (Yibitaş Yozgat İşçi Birliği): Köksal Erkoç (2.238.000 adet)

PİYASADA ARZ ARTIŞI BEKLENTİSİ

Bu çapta bir dönüşüm, ilgili hisselerdeki fiili dolaşım oranının ciddi oranda artabileceğine işaret ediyor. Özellikle TCKRC, PEKGY ve MAGEN gibi yüksek lot sayısına sahip bildirimler, önümüzdeki günlerde tahtalarda oluşabilecek satış baskısı ya da likidite artışı nedeniyle yatırımcılar tarafından "kritik veri" olarak sınıflandırılıyor.

Söz konusu paylar, MKK nezdindeki işlemlerin ardından borsa seansları içerisinde satılabilir duruma gelmiş bulunuyor.