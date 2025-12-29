Zemheri soğuklarına Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelen yeni hava dalgasının eklenmesi, ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dondurucu buzlanma riski ve tipi nedeniyle birçok ilde Valilikler, öğrencilerin güvenliğini ön planda tutarak tatil süresini uzattı.

30 ARALIK SALI: TATİL KARARI ALAN İLLER VE İLÇELER

Yarın için ilk resmi açıklamalar Şırnak ve Bolu Valiliklerinden geldi:

Bolu: Tatil Bir Gün Daha Uzatıldı Bolu Valiliği, kentte iki gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 30 Aralık Salı günü de il genelinde eğitim-öğretime bir gün daha ara verildiğini duyurdu. Bolu'da okullar Pazartesi günü de tatil edilmişti.

Şırnak: Birçok İlçede Eğitime Kar Engeli Şırnak Valiliği, meteorolojik veriler ve buzlanma riskini değerlendirerek şu kararları aldı:

Merkez, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap: Tüm resmi ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verildi.

İdil: Köy okulları ve taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 30 Aralık Salı günü tatil ilan edildi.

GÖZLER DİĞER VALİLİKLERDE

Pazartesi günü tatil olan Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Hakkari, Mardin, Van ve Elazığ gibi illerde yağışın seyrine göre yeni açıklamaların gelmesi bekleniyor. Valiliklerin değerlendirme toplantıları sürerken, kararın gün ilerledikçe diğer illere de yayılması öngörülüyor.