Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin özkaynakları ile sermayeleri arasındaki farkın açılması, yatırımcılar için "bedelsiz sermaye artırımı" beklentisini doğurur. Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin iç kaynaklarını kullanarak ortaklarına ücretsiz hisse dağıtmasıdır. Bu durum teorik olarak hisse fiyatını bölse de, likiditeyi artırması ve şirketin büyüme algısını güçlendirmesi nedeniyle genellikle pozitif karşılanır.

Bedelsiz Potansiyeli Nasıl Hesaplanır?

Paylaştığınız tablodaki "Bedelsiz Potansiyeli" kolonu şu formüle dayanır:



Özkaynakları, ödenmiş sermayesine oranla çok yüksek olan şirketler "yüksek bedelsiz potansiyeline sahip" olarak adlandırılır.

Öne Çıkan Yüksek Potansiyelli Şirketler

Tabloya baktığımızda, bedelsiz potansiyeli bakımından listenin başında yer alan ilk 5 şirket dikkat çekmektedir:

EGEEN (Ege Endüstri): Listenin zirvesinde yer alan şirket, %243.368 gibi devasa bir potansiyele sahip. Sadece 3.15 milyon TL sermayeye karşılık 7.6 milyar TL'nin üzerinde özkaynağı bulunuyor.

BRYAT (Borusan Yatırım): %105.214 potansiyel ile ikinci sırada. Özkaynakları yaklaşık 29.6 milyar TL seviyesinde.

GOLTS (Göltaş Çimento): %53.881 potansiyeli ile çimento sektöründe öne çıkıyor.

MAALT (Marmaris Altınyunus): TURIZM sektöründen %36.384 potansiyel ile listede üst sıralarda.

CLEBI (Çelebi Hava Servisi): Havacılık yer hizmetlerinde faaliyet gösteren dev şirket, %32.401 potansiyele sahip.

PD/DD Oranı ve Piyasa Değerlendirmesi

Bir hissenin sadece bedelsiz potansiyelinin yüksek olması, o hissenin "ucuz" olduğu anlamına gelmez. Burada PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) oranı devreye girer:

Ucuz Kalanlar: Tabloda PD/DD oranı 1'in altında olan EDIP (0.36), VERTU (0.43), DEVA (0.47) ve PAGYO (0.50) gibi şirketler, özsermayelerine göre piyasada daha düşük çarpanlarla fiyatlanmaktadır.

Pahalı Algılananlar: CLEBI (4.74) ve ALCAR (4.41) gibi şirketler, defter değerinin oldukça üzerinde işlem görmektedir. Bu durum, piyasanın bu şirketlerin gelecekteki büyümesini şimdiden fiyatladığını gösterebilir.

Son 6 Aylık Performans Analizi

Yatırımcıların son dönemdeki eğilimlerini anlamak için fiyat değişimlerine bakmak kritiktir:

Yükseliş Trendindekiler: KUTPO (%33.90), VERTU (%30.98) ve ERBOS (%29.19) son 6 ayda yatırımcısına en çok kazandıranlar arasında. Özellikle AKCNS'nin son 1 aydaki %28.96'lık sıçraması dikkat çekici.

Zayıf Seyredenler: AYCES (-%15.76) ve ORMA (-%6.82) gibi hisseler, yüksek potansiyellerine rağmen son 6 ayda negatif bir seyir izlemiş durumdalar.

Yatırımcı İçin Kritik Notlar

Bedelsiz sermaye artırımı beklentisiyle yatırım yaparken şu noktalar unutulmamalıdır:

Bir Zorunluluk Değildir: Şirketin potansiyelinin olması, o artırımı hemen yapacağı anlamına gelmez. Bazı şirketler yıllarca bu potansiyeli koruyabilir.

Lot Sayısı ve Likidite: Dolaşımdaki lot sayısı az olan (Örn: EGEEN, BRYAT) hisselerde fiyat hareketleri çok sert olabilir.

Sektörel Farklılıklar: Gayrimenkul (PAGYO) veya yatırım holding (VERTU) gibi sektörlerde PD/DD oranlarının düşük olması alışıldık bir durumdur.