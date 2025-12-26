Değerli metaller piyasasında 2025 yılının son günleri hareketli geçerken, yatırımcıların en çok merak ettiği "Yükseliş devam eder mi?" sorusuna küresel finansın iki devi Goldman Sachs ve JPMorgan’dan yanıt geldi. Her iki banka da uzun vadeli pozitif beklentilerini korusa da kısa vadeli risklere karşı "aşırı ısınma" uyarısı yaptı.

Goldman Sachs: "Altın yapısal olarak güçlü ancak dinlenmesi gerekiyor"

Emtia piyasalarının en etkili oyuncularından biri olan Goldman Sachs, yayımladığı analiz notunda altının 2025 yılındaki performansını "tarihi bir ralli" olarak tanımladı. Ancak banka, fiyatların ulaştığı seviyeler konusunda temkinli:

Fiyat Değerlendirmesi: BANKA, ons altının kısa sürede çok hızlı yol aldığını ve teknik göstergelerin "aşırı alım" bölgesinde olduğunu belirtti.

Stratejik Tavsiye: "Altın çok yükseldi" diyen Goldman analistleri, yeni yatırım yapacak olanların mevcut seviyelerden ziyade, olası bir kâr satışı sonrası oluşacak geri çekilmeleri beklemesinin daha rasyonel olacağını vurguladı.

JPMorgan: "Gümüşte spekülatif köpük oluşabilir"

JPMorgan ise gümüş tarafındaki sert yükselişleri mercek altına aldı. Altınla kıyaslandığında gümüşün daha riskli bir bölgeye girdiğini belirten banka, şu noktalara dikkat çekti: Gümüşün ons fiyatının 50 dolar sınırına dayanmasının sadece endüstriyel taleple açıklanamayacağını, piyasada yoğun bir spekülatif iştah olduğunu ifade etti. Banka, "Gümüş altına kıyasla çok daha hızlı yükseldi ve bu durum sert bir düzeltme riskini beraberinde getiriyor," diyerek yatırımcıları ani dalgalanmalara karşı uyardı.