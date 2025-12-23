Küresel piyasalarda altın ve gümüşün peş peşe rekorlar kırdığı, yatırımcıların "sıradaki ne?" dediği dönemde uzmanlar o madeni işaret etti: Platin. Uzun süredir uykuda olan bu dev, hem arz sıkıntısı hem de yeşil enerji devrimiyle birlikte tarihinin en büyük rallisine hazırlanıyor.

ALTININ TAHTINI SALLAMAYA GELİYOR: NEDEN PLATİN?

Yıllardır altının gölgesinde kalan platin, aslında altından 30 kat daha nadir bulunan bir maden. Ancak son yıllarda fiyatlaması bu nadirliğin çok gerisinde kaldı. Analistler, "Altın/Platin rasyosu"ndaki dengesizliğin artık sürdürülemez olduğunu ve platinin gerçek değerine ulaşmak için sert bir yükseliş başlatacağını öngörüyor.

2008'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE GÖRÜLMÜŞTÜ

Platinin ons fiyatı, geçtiğimiz hafta en yüksek 1.982,57 doları görerek 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, haftayı 1.969,98 dolardan tamamladı. Platinde tüm zamanların en yüksek seviyesi ise 2008 yılında görülen 2 bin 302 dolar olarak kayıtlara geçmişti.

YÜKSELİŞİ TETİKLEYECEK 3 DEV GÜÇ

Hidrojen Ekonomisinin Kalbi: Dünya fosil yakıtlardan vazgeçip hidrojen enerjisine geçerken, platin bu dönüşümün en kritik parçası haline geldi. Yeşil hidrojen üreten elektrolizörler ve hidrojenli araçlar için platinin ikamesi neredeyse yok. Bu "yeşil talep", fiyatları yukarı itecek en büyük motor. Güney Afrika'daki Arz Krizi: Dünya platin arzının %70’inden fazlasını sağlayan Güney Afrika, ciddi bir enerji krizi ve operasyonel zorluklarla boğuşuyor. Madenlerden çıkan ürün azalırken, küresel talep artıyor. Ekonomi biliminin en temel kuralı olan "Az arz, çok talep" denklemi, platin için "patlamaya hazır bir bomba" etkisi yaratıyor. "Ucuz Kaldı" Algısı ve Yatırımcı Akını: Gümüşün endüstriyel rüzgarla yaptığı primi gören fon yöneticileri, şimdi gözünü platin portföylerine dikti. Altın rekor seviyelerdeyken, platinin hala tarihsel zirvelerinin çok uzağında olması, büyük sermayenin bu tarafa kaymasına neden oluyor.

"SESSİZ FIRTINA" NE ZAMAN KOPACAK?

Piyasa uzmanlarına göre platin, önümüzdeki dönemde gümüşün sergilediği agresif yükselişin bir benzerini, hatta daha fazlasını yapabilir. Özellikle otomotiv sektöründeki katalizör kullanımı ve mücevherat talebinin artmasıyla birlikte, platinin "altını tahtından eden o eski günlerine" dönmesi bekleniyor.

PLATİN FİYATLARI ŞU ANDA NE KADAR?

Platin fiyatları bugün yüzde 3,36 yükselişle saat 12.36 itibarıyla 2.180,29 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Analist Notu: "Platin şu an yay gibi gerilmiş durumda. Altın ve gümüşten kar alan yatırımcının ana durağı burası olacak. Bu hareket başladığında, yakalamak çok zor olabilir."



ÖNEMLİ UYARI

Burada yer alan bilgiler, piyasa analizleri ve veriler doğrultusunda hazırlanmış olup kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Emtia piyasaları yüksek risk içerir. Yatırım kararlarınızı vermeden önce kendi araştırmanızı yapmalı veya profesyonel bir finans danışmanına başvurmalısınız.