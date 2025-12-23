Borsa İstanbul’un gıda ve restoran sektöründeki önemli oyuncularından Büyük Şefler Gıda (BIGCH), sermaye yapısını güçlendirmek adına dev bir adım attı. Şirket yönetim kurulu tarafından alınan kararla, mevcut sermayenin %400 oranında bedelsiz artırılması için süreç başlatıldı.

SERMAYE 535 MİLYON TL’YE ÇIKIYOR

Yatırımcıların yakından takip ettiği açıklamaya göre, BigChefs mevcut 107.000.000 TL olan sermayesini, iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 428.000.000 TL artıracak. Bu işlem tamamlandığında şirketin yeni sermayesi 535.000.000 TL seviyesine ulaşacak.

Artırımda kullanılacak fonların tamamının hisse senedi ihraç primleri ve geçmiş yıl karlarından karşılanacağı belirtildi.

1000 LOTU OLAN YATIRIMCI İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Bedelsiz sermaye artırımlarında yatırımcıların elindeki hisse sayısı artarken, hisse fiyatı da aynı oranda bölünür. Bu durum, yatırımcının toplam portföy değerini o an için değiştirmez ancak hisse adedini artırır.

Hesaplama Örneği:

Mevcut Lot Sayısı: 1.000

Bedelsiz Oranı: %400

Hak Edilen Yeni Lot: 4.000

Bölünme Sonrası Toplam Lot: 5.000

Not: Bölünme günü hisse fiyatı da 5'e bölünecektir. Örneğin bölünme öncesi fiyat 60 TL ise, yeni fiyat 12 TL olarak güncellenecektir.

SÜREÇ HANGİ AŞAMADA?

Şirket, sermaye artırımı kararı sonrası Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurusunu gerçekleştirdi. Şu an için SPK onayı bekleniyor. Kurulun onay vermesinin ardından şirket, bedelsiz payların hesaplara geçeceği "Hak Kullanım Tarihi"ni Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyuracak.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım kararlarınızı vermeden önce aracı kurumunuzdan profesyonel destek almanız ve izahnameleri incelemeniz önerilir. Bu metin yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.