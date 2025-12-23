Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (RYGYO), sermaye yapısını güçlendirme stratejisi kapsamında %100 oranında bedelsiz sermaye artırımına gitme kararı aldı. Şirket, bu hamleyle mevcut sermayesini iç kaynaklardan karşılanacak paylarla destekleyerek özkaynak kalemlerini modernize etmeyi hedefliyor.

SERMAYE 5 MİLYAR TL’YE DAYANDI

Şirket tarafından paylaşılan verilere göre, hali hazırda 2.000.000.000 TL olan mevcut sermaye, artırım süreci tamamlandığında 5.000.000.000 TL seviyesine yükselecek. Artışın bedelsiz pay oranı ise %100 olarak belirlendi. Bu artışın tamamının iç kaynaklardan karşılanacak olması, yatırımcıların cebinden herhangi bir nakit çıkışı olmayacağı anlamına geliyor.

YATIRIMCI PORTFÖYÜNDE NELER DEĞİŞECEK?

Bedelsiz sermaye artırımı, yatırımcılar için temelde bir "hisse çoğaltma" işlemi olarak öne çıkıyor. Bölünme süreci tamamlandığında, elinde 1.000 adet RYGYO hissesi bulunan bir yatırımcının lot sayısı, ilave maliyet oluşmadan 2.000 adede yükselecek.

Hisse sayısının ikiye katlandığı bu süreçte, şirketin toplam piyasa değeri sabit kalacağı için hisse fiyatı da aynı oranda teorik olarak yarıya inecek. Böylece yatırımcının toplam varlık değeri korunurken, elindeki pay adedi artmış olacak.

GÖZLER SPK ONAYINDA

Yatırımcıların en çok merak ettiği "tarih" konusu ise henüz netlik kazanmış değil. Görselde yer alan bilgilere göre hak kullanım ve ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvurunun onaylanmasının ardından kesinleşecek olan takvim, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden tüm kamuoyuna duyurulacak.

Yasal Uyarı: Bu haber, halka açık veriler ışığında hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.