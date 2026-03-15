Borsa İstanbul'da 16–20 Mart işlem haftasında, daha önce Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında haklarında kısıtlama kararı alınan bazı hisselerde tedbir süreleri sona erecek. Tedbirlerin bitmesiyle birlikte söz konusu paylar yeniden normal işlem esaslarıyla işlem görmeye başlayacak.

17 MART'TA İKİ HİSSEDE TEDBİR SONA ERİYOR

17 Mart Salı günü iki hissede uygulanan kredili işlem yasağı sona erecek.

-ARSAN Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ARSAN) – Kredili işlem yasağı

-Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY) – Kredili işlem yasağı

18 MART'TA SEGYO'DA TEDBİR KALKIYOR

18 Mart Çarşamba günü ise bir hissede uygulanan tedbir sona erecek.

-Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SEGYO) – Kredili işlem yasağı

19 MART'TA SMART HİSSESİ

19 Mart Perşembe günü bir diğer hissede uygulanan kredili işlem yasağı sona erecek.

-Smartiks Yazılım A.Ş. (SMART) – Kredili işlem yasağı

Tedbir sürelerinin tamamlanmasının ardından ilgili hisseler Borsa İstanbul'da yeniden normal işlem koşullarıyla işlem görmeye başlayacak.

VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ (VBTS) NEDİR?

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS), Borsa İstanbul tarafından aşırı fiyat hareketleri ve spekülatif işlemleri sınırlamak amacıyla uygulanan bir mekanizmadır. Sistem kapsamında bazı hisselerde geçici olarak kredili işlem yasağı, açığa satış yasağı veya brüt takas gibi tedbirler uygulanabilir.