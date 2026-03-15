Türkiye’de yatırım kültürünün bel kemiği altın. Jeopolitik risk, enflasyon, kur dalgalanması… Tüm bu başlıklarda yatırımcının ilk refleksi altına yönelmek oluyor. 1 milyon TL’lik bir altın yatırımı, küresel ons fiyatı ve dolar/TL hareketine bağlı olarak yıllık ortalama yüzde 15–25 bandında getiri potansiyeli sunabiliyor. Bu da yıllık 150 bin ila 250 bin TL arasında bir kazanç anlamına geliyor.

Altının en büyük avantajı operasyon gerektirmemesi. İşçi derdi yok, elektrik faturası yok, ürün fire riski yok. Likiditesi yüksek; ihtiyaç anında kolayca nakde çevrilebiliyor. Ancak altın yatırımcısına düzenli bir gelir sağlamıyor. Getiri tamamen fiyat artışına bağlı ve durağan dönemlerde kazanç sınırlı kalabiliyor.

ÜRETİMLE KAZANÇ: ÇİLEK SERASI

Diğer tarafta ise üretim ekonomisi var. 450 metrekarelik modern bir topraksız çilek serası, uygun koşullarda haftalık 250–300 kilogram ürün verebiliyor. Bu da aylık yaklaşık 1 ton, yıllık ise 10–12 ton üretim anlamına geliyor. Kilogram fiyatının 80–100 TL bandında olduğu varsayılırsa yıllık ciro 800 bin TL ile 1,2 milyon TL arasında değişebiliyor. Giderler düşüldüğünde net kârın 300–400 bin TL seviyelerine ulaşabildiği ifade ediliyor. Bu tablo, doğru yönetildiğinde altının potansiyel getirisinin üzerine çıkılabileceğini gösteriyor.

Ancak burada kritik nokta şu: Çilek serası pasif bir yatırım değil. İklim koşulları, hastalık riski, işçilik maliyetleri ve pazar fiyatı dalgalanmaları doğrudan kazancı etkiliyor. Elektrik maliyetlerinin artması ya da ürün fiyatlarının düşmesi hâlinde kâr marjı hızla eriyebiliyor.

RİSK Mİ, KONFOR MU?

Altın yatırımcısı daha düşük stresle ilerlerken, seracılık aktif yönetim gerektiriyor. Altında sistem riski daha belirgin; küresel krizlerde yükseliş potansiyeli var ancak sakin dönemlerde sınırlı getiri söz konusu. Seracılıkta ise doğru pazarlama ağı ve iyi üretim planlamasıyla büyüme imkânı bulunuyor.

Bir başka fark da nakit akışı tarafında ortaya çıkıyor. Altın değer artışı sağlasa da düzenli para üretmez. Çilek serası ise her hafta kasaya nakit sokabilir. Bu da yatırımcının yeniden yatırım yapmasına veya borçlanmadan büyümesine olanak tanıyabilir.

1 milyon TL’yi altına koymak, daha güvenli ve zahmetsiz bir yol. Çilek serası kurmak ise daha fazla emek ve risk karşılığında daha yüksek kazanç ihtimali sunuyor. Sorunun cevabı rakamlardan çok yatırımcının karakterinde gizli. Risk alıp üretime mi girmek istersiniz, yoksa güvenli limanda sakin bir getiri mi tercih edersiniz? 1 milyon TL’lik karar tam da burada şekilleniyor.

