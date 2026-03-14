TOASO payları, Mart ayının ikinci haftasında %7,07 oranında değer kazanarak kapanışını 310,5 TL seviyesinden gerçekleştirdi. Hissedeki bu haftalık yükseliş, aylık bazda yaşanan %8,27’lik kaybın ardından gelen güçlü bir "toparlanma" sinyali olarak yorumlandı.

ARACI KURUM DAĞILIMI: AK VE YAPI KREDİ ALIM TARAFINDA

Hafta boyunca gerçekleşen işlemlerde alıcı ve satıcı dengesi oldukça yakın seyretti. İlk 5 alıcı kurum 1,30 milyon lot alım yaparken, ilk 5 satıcı 1,36 milyon lot satış gerçekleştirdi. Haftalık bazda tahtada -58.141 lot gibi sınırlı bir net satıcı ağırlığı oluştu.

HAFTANIN ALICILARI (9-13 MART):

Hisse fiyatını yukarı taşıyan alımlarda yerli aracı kurumlar başı çekti:

Ak Yatırım: 499.325 lot (Maliyet: 297,55 TL)

Yapı Kredi Yatırım: 357.317 lot (Maliyet: 309,04 TL)

TERA Yatırım: 204.170 lot (Maliyet: 303,99 TL)

Meksa Yatırım: 141.581 lot

Başkent Menkul: 100.000 lot

HAFTANIN SATICILARI (9-13 MART):

Satış tarafında ise yabancı çıkışı ve kâr realizasyonları görüldü:

HSBC: -523.946 lot (Maliyet: 300,38 TL)

Marbaş Menkul: -268.072 lot

Bank of America (BofA): -264.939 lot (Maliyet: 312,56 TL)

Oyak Yatırım: -180.458 lot

QNB Yatırım: -123.119 lot

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.