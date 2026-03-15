Teknoloji dünyasında yapay zeka yatırımları hız kesmeden sürerken, maliyet tarafında ise sert kararlar alınmaya devam ediyor. Meta’nın, artan yapay zeka altyapı harcamaları ve veri merkezi yatırımları nedeniyle kapsamlı bir yeniden yapılanma planı üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

5 KİŞİDEN 1’İ ETKİLENEBİLİR

Şirketin küresel ölçekte yaklaşık 70-80 bin çalışanı bulunuyor. Gündemdeki plana göre bu kadronun yaklaşık yüzde 20’si etkilenebilir. Bu da 15 bine yakın çalışanın işten çıkarılması anlamına geliyor. Henüz resmi bir takvim açıklanmış değil ancak kulislerde planın 2026 içinde aşamalı olarak devreye alınabileceği konuşuluyor.

Meta son dönemde özellikle üretken yapay zeka, büyük dil modelleri ve veri merkezi kapasitesi için milyarlarca dolarlık yatırım yaptı. Şirket yönetimi, uzun vadede bu yatırımların gelir yaratacağını savunsa da kısa vadede operasyonel giderler ciddi şekilde yükseldi. Bu nedenle Meta’nın daha “yalın ve verimli” bir organizasyon yapısına geçmeyi hedeflediği ifade ediliyor.

DAHA ÖNCE DE BÜYÜK KESİNTİ YAPILMIŞTI

Meta, 2022 ve 2023 yıllarında da on binlerce kişiyi kapsayan işten çıkarma kararları almıştı. O dönem şirket, pandemi sonrası yavaşlayan büyüme ve reklam gelirlerindeki düşüşü gerekçe göstermişti. Yeni dalga gerçekleşirse, bu Meta tarihindeki en büyük işten çıkarma adımlarından biri olabilir.