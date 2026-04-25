Analistlerin güçlü al dediği 7 Nasdaq hissesinde kâr büyümesi beklentisi yüzde 52 ile 597 arasında. NVDA, AVGO, MU ve diğerleri için çarpan verileri sıralandı.

Uzun Vadeli Fırsat Arayanların Radarındaki 7 Hisse

16 Nisan kapanış verilerine göre derlenen tabloda, en az 9 analistin "güçlü al" önerisi verdiği 7 Nasdaq hissesi öne çıkıyor. Söz konusu hisseler piyasa değerine göre büyükten küçüğe sıralanırken kâr büyümesi beklentileri yüzde 52,7 ile yüzde 597,3 arasında geniş bir banda yayılıyor.

NVDA ve AVGO: Yapay Zeka Döngüsünün Lokomotif Hisseleri

Listenin en büyük iki ismi olan Nvidia (NVDA) ve Broadcom (AVGO), yapay zeka altyapısına olan talebin sürmesiyle birlikte analist desteğini korumaya devam ediyor. 4,8 trilyon dolar piyasa değeriyle NVDA, yüzde 73,9 kâr büyümesi beklentisi ve 44 "güçlü al" önerisiyle tablonun zirvesinde yer alıyor. İleri F/K oranı 17,8 ile sektör ortalamasının altında kalması değerleme açısından dikkat çekici. 1,9 trilyon dolar piyasa değeriyle AVGO'da ise yüzde 67,2 kâr büyümesi beklentisi ve 35 analist önerisi öne çıkıyor. F/K oranının 77,8 olması primli bir fiyatlamaya işaret ediyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

MU: Çarpıcı Beklenti, Düşük Çarpan

Micron Technology (MU), yüzde 597,3 ile tablonun açık ara en yüksek kâr büyümesi beklentisini taşıyor. Düşük baz etkisinin bu rakamı şekillendirdiği değerlendiriliyor. Buna karşın 4,7 gibi oldukça düşük bir ileri F/K oranıyla işlem gören hisse, 30 analist önerisiyle değerleme avantajı arayanların radarında. 515,4 milyon dolarlık piyasa değeri diğer isimlerin gerisinde kalsa da kâr büyümesi beklentisi açısından tablonun en çarpıcı kalemi konumunda.

FCX, E ve VLO: Emtia ve Enerji Tarafında Fırsat Arayışı

Freeport-McMoRan (FCX), 98,3 milyon dolar piyasa değeri ve yüzde 74,4 kâr büyümesi beklentisiyle tabloda yer alıyor. Bakır fiyatlarındaki seyir hissenin kârlılığını doğrudan etkileyen temel değişken olmayı sürdürüyor. 16 analist "güçlü al" önerisi veriyor.

Eni (E), 81,7 milyon dolar piyasa değeri ve yüzde 52,7 kâr büyümesi beklentisiyle listenin en düşük büyüme tahminini taşıyor. İleri F/K oranının 10,7 gibi düşük bir seviyede olması, enerji sektörüne yönelik değerleme odaklı yaklaşımların bu hisseyi gündemde tuttuğuna işaret ediyor. 9 analist "güçlü al" diyor.

Valero Energy (VLO) ise yüzde 93,7 kâr büyümesi beklentisi ve 11 "güçlü al" önerisiyle tablonun en yüksek büyüme beklentili enerji hissesi konumunda. İleri F/K oranı 14,6 seviyesinde.

VST: Veri Merkezi Talebinin Yükselttiği Enerji Hissesi

Vistra (VST), 56 milyon dolar piyasa değeri ve yüzde 80,3 kâr büyümesi beklentisiyle tablonun son hissesi. Yapay zeka kaynaklı veri merkezi elektrik talebinin bağımsız enerji üreticilerine olan ilgiyi artırması bu hisseyi gündemde tutan temel dinamik. F/K oranı 75,8 ile primli seyrediyor, 16 analist "güçlü al" önerisi veriyor.

Takip Edilecek Veri

Bu hisseler için kâr büyümesi beklentilerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği önümüzdeki çeyrek bilanço açıklamalarında netleşecek. Özellikle MU ve VLO'nun açıklayacağı rakamlar, analist beklentilerinin ne ölçüde karşılandığını gösterecek.

Kaynak: Stockrover