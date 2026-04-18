Nasdaq 100 yılın ilk çeyreğini ağır bir yükle kapattı. Hürmüz Boğazı’nın kapanması petrol fiyatlarını 120 doların üzerine taşıdı.

Fed ise yıl için beklenen üç faiz indirimini tek indirimine düşürdü. Bu iki gelişme bir araya gelince Nasdaq 100 yılbaşından bu yana yüzde 8,8 geriledi ve yaklaşık 2 trilyon dolar piyasa değeri eridi.

Ancak tablo değişiyor. Hürmüz bugün açıldı, petrol geriledi ve risk iştahı canlandı. İşte bu noktada Apple ve Nvidia devreye giriyor.

APPLE: EDGE AI TEMASI GÜÇLENİYOR

Apple bugün yüzde 3,1 yükseldi. BNP Paribas hisseyi “Neutral”den “Outperform”a yükseltti. Apple’ın Çin’deki performansı da güçlü. iPhone sevkiyatları Çin’de ilk çeyrekte yüzde 20 arttı, bu genel akıllı telefon pazarının aksine güçlü bir tablo.

BofA ise Apple’ı “nihai edge AI oyunu” olarak tanımladı. M5 çip geliştirmeleri şirketin yapay zeka stratejisinin merkezine oturuyor. Bu tema kısa vadede hisseye destek olmaya devam edecek.

Apple şu an 270 dolar. 52 hafta yüksek seviyesi 288 dolar. Hürmüz’ün açılması ve Fed beklentilerinin yumuşaması bu açığı kapatabilir.

NVİDİA: BERNSTEİN 300 DOLAR HEDEF KOYDU

Nvidia nisan ayında güçlü bir toparlanma sergiledi. Hisse 188 dolar seviyesinden 200 doların üzerine çıktı. Yapay zeka çip talebindeki güçlü seyir ve olası direnç kırılımı momentumu destekliyor.

Bernstein analistleri Nvidia için 300 dolar hedef fiyat koydu. Gerekçe: Vera Rubin mimarisi ikinci yarıda sevkiyata başlayacak. Bu nesil mevcut çiplere kıyasla çıkarım performansını 5 kat artırıyor. 2027 gelir yolu 500 milyar dolara yaklaşıyor.

Teknoloji sektöründe önde gelen şirketler 2026’da yapay zeka altyapısına 700 milyar dolar harcayacak. Bu yıllık yüzde 36 artışa karşılık geliyor ve Nasdaq 100 için güçlü bir taban oluşturuyor.

Nvidia şu an 200 dolar civarında. 52 hafta yüksek seviyesi 212 dolar. Bu direncin kırılması mayıs rallisinin fitilini ateşleyebilir.

NASDAQ İÇİN MAYIS SENARYOLARI

Mayıs ayı için Nasdaq 100 tahminleri 24.798 ile 28.532 arasında seyrediyor. Ortalama beklenti 26.393, aylık değişim beklentisi yüzde 4,3 yükseliş yönünde.

Morgan Stanley Nasdaq 100’de yüzde 14 yükseliş potansiyeli görüyor. Yapay zeka harcamaları ve döngüsel toparlanmanın mega-cap ötesine yayılması bu görüşün temel dayanağını oluşturuyor. Deutsche Bank ise yüzde 17 yükseliş için en agresif tahmini yapan banka konumunda.

Boğa senaryosu: Hürmüz normalleşmesi devam eder, Fed mayıs toplantısında yumuşak sinyal verir, Apple ve Nvidia kazanımlarını korur. Bu tabloda Nasdaq 26.000-27.000 bölgesini test edebilir.

Ayı senaryosu: Hürmüz yeniden gerilir, petrol tekrar yükselir, enflasyon verisi sert gelir. Bu durumda 24.000 destek bölgesi kritik.

TÜRK YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Nasdaq toparlanması doğrudan BIST teknoloji ve savunma hisselerine yansır. Yabancı yatırımcı iştahı artar, TL üzerindeki baskı hafifler. Apple ve Nvidia’ya Türkiye’den erişim ise Midas, Passus veya yurt dışı aracı kurum hesapları üzerinden mümkün.

Dikkat edilmesi gereken husus şu: Hürmüz’ün açılması geçici bir rahatlama mı yoksa kalıcı bir çözüm mü? Bu sorunun yanıtı mayıs rallisinin sürdürülebilirliğini belirleyecek.

TAKİP EDİLMESİ GEREKEN VERİLER

Fed 28-29 Nisan kararı, Apple ve Nvidia birinci çeyrek bilançoları, Hürmüz geçişlerinin normalleşme hızı ve ABD enflasyon verisi mayıs ayının seyrini belirleyecek kritik göstergeler.

Yasal Uyarı:



Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu içeriğin telif hakkı hisse.net’e aittir. İzinsiz kopyalanması hukuki işlem başlatılmasına neden olabilir.

Kaynaklar:



Robinhood, Yahoo Finance, MarketPulse ve LongForecast analist verileri esas alınarak derlenmiştir.