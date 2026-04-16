ASML dün 2026 gelir tahminini 40 milyar euroya yükseltti. "Çip talebi arzı geçti" diyor CEO. Bu gelişme yapay zeka tedarik zincirindeki 4 Nasdaq şirketini doğrudan etkiliyor.

NEDEN ÖNEMLİ?

Yapay zeka yatırımları küresel ekonominin en güçlü büyüme motoru olmaya devam ediyor. Veri merkezleri, büyük dil modelleri ve bulut altyapısı için çip talebi her geçen çeyrek rekor kırıyor. ASML'nin tahmin artışı bu trendin ivme kaybetmediğini tescilledi. Nasdaq'taki teknoloji hisseleri bu haberle birlikte yükselişe geçti. Türk yatırımcı için soru şu: Bu rallide hangi şirketler öne çıkıyor?

ASML NE AÇIKLADI?

ASML 2026 gelir tahminini 36-40 milyar euro olarak güncelledi. Önceki tahmin 34-39 milyar euroyu işaret ediyordu. CEO Christophe Fouquet "Çip talebi arzı geçiyor. Müşterilerimiz 2026 ve sonrası için kapasite genişletme planlarını hızlandırıyor" dedi.

Şirket Q1 2026'da 8,8 milyar euro satış ve 2,8 milyar euro net gelir açıkladı. Brüt marj yüzde 53 ile beklentilerin üst sınırında geldi. 2030 yılı için gelir hedefi 44-60 milyar euro olarak korundu.

TEDARİK ZİNCİRİNDEKİ 4 KRİTİK İSİM

1. Nvidia (NVDA)

Yapay zeka çiplerinin tartışmasız lideri. ASML'nin ürettiği EUV makineleri Nvidia'nın gelişmiş çiplerini üreten TSMC'ye gidiyor. ASML'nin talebini artırması doğrudan Nvidia siparişlerindeki büyümeyi yansıtıyor. Nvidia son 10 işlem gününde yüzde 18 yükseldi. Veri merkezi geliri her çeyrekte rekor kırıyor.

2. TSMC (TSM)

TSMC dünya çapında yüzde 72 pazar payıyla dünyanın en büyük çip foundry'si. İkinci büyük oyuncunun payı yüzde 7'de kalıyor. ASML makinelerinin büyük çoğunluğu TSMC fabrikalarına gidiyor. Nvidia, Apple ve Broadcom'un çiplerini üreten TSMC, yapay zeka tedarik zincirinin merkezinde konumlanıyor. TSMC bugün Q1 2026 bilançosunu açıklıyor.

3. Broadcom (AVGO)

Özel yapay zeka çiplerinin yükselen yıldızı. Meta'nın 1 gigawatt özel çip siparişini Broadcom'dan verdiği açıklandı. Google, Meta ve Apple gibi teknoloji devleri genel amaçlı Nvidia çipleri yerine kendi ihtiyaçlarına özel tasarlanmış çiplere yönelirken Broadcom bu pastanın en büyük dilimini alıyor.

4. Micron Technology (MU)

ASML'nin Q1 satışlarında bellek çipleri yüzde 51 pay aldı. Samsung ve SK Hynix kapasite artırırken Micron da yapay zeka bellek talebinden payını alıyor. Yapay zeka modellerinin eğitimi ve çalıştırılması için yüksek bant genişlikli bellek kritik önem taşıyor.

Grafik Analizi

Üç şirketin uzun vadeli grafiklerine bakıldığında yapısal yükseliş trendi dikkat çekiyor. Micron 456 dolarla tüm zamanlar zirvesine yakın seyrediyor ve yıllık yüzde 35 kazandırdı. Yükselen kanalın üst bandını kırmaya başlaması 600-700 dolar bölgesini hedef haline getiriyor. Broadcom 396 dolar seviyesinde, 2015'ten bu yana kesintisiz yükselen kanalını koruyor. Yıllık yüzde 28 getirisiyle güçlü momentum sürüyor. TSMC ise 375 dolarla tüm zamanlar zirvesi olan 390 doların hemen altında. Yükselen kanalın üst bandını test ediyor. Üç grafik de ortak bir mesaj veriyor: yapay zeka çip talebinin yarattığı yapısal büyüme trendi kısa vadeli dalgalanmalara rağmen sürüyor.

TÜRK YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Bu dört şirket Nasdaq'ta işlem görüyor. Türkiye'den yabancı hisse almak artık çeşitli aracı kurumlar üzerinden mümkün. Yapay zeka tedarik zinciri hisselerini portföye katmak isteyen Türk yatırımcı için bu isimler küresel teknoloji büyümesine ortak olmanın en doğrudan yolu.

Ancak dikkat edilmesi gereken bir husus var: Bu hisselerin önemli bir kısmı yüksek değerlemeyle işlem görüyor. İran-ABD geriliminin tırmanması veya Fed'in faiz artırması durumunda teknoloji hisselerine satış baskısı gelebilir.

TAKİP EDİLMESİ GEREKEN VERİLER

TSMC Q1 bilançosu bugün, Nvidia Q1 bilançosu Mayıs'ta açıklanacak. Fed 28-29 Nisan toplantısı ve ABD-Çin çip ihracat kısıtlamaları bu sektörün önümüzdeki haftaki seyrini belirleyecek temel göstergeler.

Kaynaklar:

Reuters, CNBC ve IndexBox piyasa analizleri esas alınarak derlenmiştir.