ABD’de açılan davalarda, Facebook ve Instagram’ın çatı şirketi Meta’ya milyonlarca dolarlık ceza kesildi. Gerekçe ise çocuk kullanıcıların platformda yeterince korunamaması ve bağımlılık riskinin göz ardı edilmesi oldu.

Algoritmalar hedefte

Meta Platforms’ın özellikle genç kullanıcıları platformda daha uzun süre tutmak için geliştirdiği algoritmalar, davaların merkezinde yer aldı. Yetkililer, bu sistemlerin çocukların ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtti.

Mahkeme sürecinde, Meta’nın bu risklerin farkında olmasına rağmen gerekli önlemleri almakta geciktiği vurgulandı.

“Biliyorlardı ama değiştirmediler” iddiası

Davalarda en dikkat çeken nokta ise şirketin iç yazışmaları oldu. İddialara göre Meta, platform kullanımının gençler üzerindeki zararlarını biliyordu ancak kullanıcı etkileşimini düşürmemek adına algoritmalarda ciddi bir değişikliğe gitmedi.

Bu durum, “kâr mı, kullanıcı güvenliği mi?” tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

Yalnızca Meta değil, tüm sektör için sinyal

Uzmanlara göre bu ceza yalnızca Meta’yı değil, tüm sosyal medya şirketlerini yakından ilgilendiriyor. Özellikle çocuk ve genç kullanıcı güvenliği konusunda yeni regülasyonların gündeme gelmesi bekleniyor.

Bu gelişme, teknoloji devlerinin büyüme stratejilerinin artık daha sıkı denetim altında olacağına işaret ediyor.