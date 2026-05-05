Apple (AAPL)'ın ikinci çeyrek finansal sonuçları, Wall Street'te olumlu karşılandı. Şirketin güçlü performansı sonrası Bank of America başta olmak üzere birçok aracı kurum, hisse için hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize etti.

BANK OF AMERİCA 330 DOLARI İŞARET ETTİ VE "AL" TAVSİYESİNİ KORUDU

Bank of America analistleri, Apple'ın performansını övgüyle değerlendirerek hedef fiyatı 330 dolara yükseltti ve "Al" tavsiyesini korudu. Bu seviye, mevcut fiyatlara göre yaklaşık yüzde 18'lik bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Apple, son dört çeyrektir hem gelir hem de kârlılık tarafında beklentileri güçlü şekilde aşmayı sürdürüyor. Ancak analistler, şirketin önümüzdeki dönemdeki en kritik sınavının hizmetler segmentindeki büyüme olacağını belirtiyor.

HİZMET GELİRLERİ KRİTİK ROL OYNUYOR

Bank of America'ya göre, Apple'ın üçüncü çeyrekte hizmetler tarafında göstereceği performans, hissedeki yükseliş hikayesinin devamı açısından belirleyici olacak. Hizmet gelirlerinin artışı, şirketin yüksek çarpanla işlem görmesini destekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Şirketin güncel verilerine göre App Store gelirleri, yılın ilk 33 gününde yıllık bazda yüzde 3,7 artarak 3,2 milyar dolara ulaştı.

DEĞERLEME TARAFINDA DİKKAT ÇEKEN SEVİYELER

Apple hissesi, ileriye dönük (forward) düzeltilmiş kâra göre yaklaşık 32 çarpanla işlem görüyor. Bu seviye, son beş yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 11 üzerinde bulunuyor. Satışlar tarafında ise hisse, yaklaşık 9 kat çarpanla işlem görerek sektör medyanının yüzde 167 üzerine çıkmış durumda.

DİĞER KURUMLAR DA HEDEF FİYATLARI YÜKSELTTİ

Bilanço sonrası Wall Street'te birçok kurum Apple için hedef fiyatlarını artırdı:

Wedbush: 350 dolar

TD Cowen: 335 dolar

Morgan Stanley: 330 dolar

Wells Fargo: 310 dolar

UBS: 296 dolar

Barclays: 253 dolar

Analistler, güçlü talebin Apple hissesi için yukarı yönlü potansiyel yarattığını belirtirken, sürdürülebilir büyümenin anahtarı olarak hizmet gelirlerindeki artışa işaret ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.