Apple (AAPL), mart çeyreğinde gelirini 16,6 artışla 111,2 milyar dolara çıkarırken Bank of America hedef fiyatı 330 dolara yükseltti.
Apple (AAPL)'ın ikinci çeyrek finansal sonuçları, Wall Street'te olumlu karşılandı. Şirketin güçlü performansı sonrası Bank of America başta olmak üzere birçok aracı kurum, hisse için hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize etti.
BANK OF AMERİCA 330 DOLARI İŞARET ETTİ VE "AL" TAVSİYESİNİ KORUDU
Bank of America analistleri, Apple'ın performansını övgüyle değerlendirerek hedef fiyatı 330 dolara yükseltti ve "Al" tavsiyesini korudu. Bu seviye, mevcut fiyatlara göre yaklaşık yüzde 18'lik bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.
Apple, son dört çeyrektir hem gelir hem de kârlılık tarafında beklentileri güçlü şekilde aşmayı sürdürüyor. Ancak analistler, şirketin önümüzdeki dönemdeki en kritik sınavının hizmetler segmentindeki büyüme olacağını belirtiyor.
HİZMET GELİRLERİ KRİTİK ROL OYNUYOR
Bank of America'ya göre, Apple'ın üçüncü çeyrekte hizmetler tarafında göstereceği performans, hissedeki yükseliş hikayesinin devamı açısından belirleyici olacak. Hizmet gelirlerinin artışı, şirketin yüksek çarpanla işlem görmesini destekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.
Şirketin güncel verilerine göre App Store gelirleri, yılın ilk 33 gününde yıllık bazda yüzde 3,7 artarak 3,2 milyar dolara ulaştı.
DEĞERLEME TARAFINDA DİKKAT ÇEKEN SEVİYELER
Apple hissesi, ileriye dönük (forward) düzeltilmiş kâra göre yaklaşık 32 çarpanla işlem görüyor. Bu seviye, son beş yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 11 üzerinde bulunuyor. Satışlar tarafında ise hisse, yaklaşık 9 kat çarpanla işlem görerek sektör medyanının yüzde 167 üzerine çıkmış durumda.
DİĞER KURUMLAR DA HEDEF FİYATLARI YÜKSELTTİ
Bilanço sonrası Wall Street'te birçok kurum Apple için hedef fiyatlarını artırdı:
Wedbush: 350 dolar
TD Cowen: 335 dolar
Morgan Stanley: 330 dolar
Wells Fargo: 310 dolar
UBS: 296 dolar
Barclays: 253 dolar
Analistler, güçlü talebin Apple hissesi için yukarı yönlü potansiyel yarattığını belirtirken, sürdürülebilir büyümenin anahtarı olarak hizmet gelirlerindeki artışa işaret ediyor.
