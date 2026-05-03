Motley Fool'da yer alan habere göre; ABD merkezli teknoloji devi Apple (NASDAQ: AAPL), açıkladığı güçlü finansal sonuçlarla piyasalarda dikkat çekti. Şirketin satış ve kârındaki çift haneli artış, hisselerin yükselmesine neden oldu.

IPHONE 17 SATIŞLARI GELİRLERİ UÇURDU

Apple'ın 28 Mart'ta sona eren mali yılının ikinci çeyreğinde gelirleri yıllık bazda yüzde 17 artarak 111,2 milyar dolara ulaştı.

CEO Tim Cook, bu artışın arkasında iPhone 17'ye yönelik "olağanüstü talep" olduğunu belirtti.

iPhone satışları yüzde 22 artışla 57 milyar dolara yükseldi.

MAC VE HİZMET GELİRLERİ DE ARTIŞTA

Şirketin daha uygun fiyatlı olarak piyasaya sürdüğü MacBook Neo modeli de satışları destekledi.

Mac satışları yüzde 6 artarak 8,4 milyar dolar seviyesine çıktı.

Apple'ın yüksek kârlı hizmet gelirleri ise yüzde 16 artışla 31 milyar dolara ulaştı.

KÂR VE HİSSE BAŞI KAZANÇTA GÜÇLÜ ARTIŞ

Apple'ın net kârı yüzde 19 artarak 29,6 milyar dolar oldu.

Hisse başına kâr ise geri alım programlarının da etkisiyle yüzde 3,24 artışla 280.14 dolara yükseldi.

YATIRIMCILARA TEMETTÜ VE GERİ ALIM MÜJDESİ

Son 12 ayda 120 milyar doların üzerinde net kâr elde eden Apple, güçlü nakit pozisyonuyla dikkat çekiyor.

Şirket, yatırımcılara dağıttığı temettüyü yüzde 4 artırarak hisse başına 0,27 dolara çıkardı.

Ayrıca yönetim kurulu, 100 milyar dolarlık yeni hisse geri alım programını da onayladı.

APPLE (AAPL) TEMETTÜ TARİHİ NE ZAMAN?

Hissedarların temettü hakkı kazanması için son tarih 11 Mayıs 2026 olarak belirlenirken, 14 Mayıs 2026'da Hisse başına 0,27 dolar ödeme yapılacak.

ANALİSTLERDEN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Öte yandan Motley Fool analistleri, Apple'ın güçlü performansına rağmen şu anda satın alınabilecek en iyi 10 hisse arasında yer almadığını belirtti.

Analistler, farklı şirketlerin önümüzdeki dönemde daha yüksek getiri potansiyeline sahip olabileceğine dikkat çekti.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.