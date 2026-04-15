Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARZUM), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada yeni bir iş ilişkisine imza attığını duyurdu. Şirket, perakende sektörünün önde gelen markalarından Boyner Büyük Mağazacılık ile satış ve dağıtım sözleşmesi imzaladı.

40'TAN FAZLA İLDE 100'ÜN ÜZERİNDE MAĞAZADA SATIŞ

Açıklamaya göre imzalanan sözleşme kapsamında Arzum'un ürünleri, Boyner'in Türkiye genelinde 40'tan fazla ilde bulunan 100'ün üzerindeki mağazasında satışa sunulacak. Böylece şirketin perakende kanalındaki erişiminin önemli ölçüde genişlemesi bekleniyor.

ARZUM HİSSELERİ DÜŞÜŞTE

ARZUM kodlu Arzum Ev Aletleri payları, bugünkü seansta artan satış baskısıyla karşılaştı. -0,89 % oranında değer kaybeden hissenin güncel fiyatı saat 14.52 itibarıyla 3,34 TL olarak işlem görüyor.