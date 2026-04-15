SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada temettü kararını duyurdu. Şirketin genel kurulunda alınan karar doğrultusunda yatırımcılara nakit temettü dağıtılacak.

HİSSE BAŞINA TEMETTÜ TUTARI AÇIKLANDI

Açıklamaya göre SDTTR, hisse başına toplam brüt 0,1824008 TL, net 0,1550406 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek.

ÖDEME İKİ TAKSİTTE YAPILACAK

Şirket, temettü ödemesinin 2 eşit taksit halinde yapılacağını bildirdi. Böylece yatırımcılar temettü gelirini iki ayrı ödeme döneminde alacak.

Temettü ödemesine ilişkin tarih detaylarının ise henüz açıklanmadığı ifade edildi. Şirketin ilerleyen dönemde ödeme takvimine ilişkin yeni bir duyuru yapması bekleniyor.