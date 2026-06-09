Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan ihraç belgesini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirerek sürecin detaylarını paylaştı.

Sasa Polyester (SASA), 8 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirdiği KAP açıklamasında, şirketin çıkarılmış sermayesinin şarta bağlı olarak artırılacağını duyurdu. Alınan SPK onayı ile birlikte dev şirketin sermaye yapısında milyarlık bir hacim artışı gerçekleşecek.

SERMAYE 47 MİLYAR TL SINIRINI AŞACAK

Yapılan açıklamaya göre, Sasa Polyester’in mevcut sermaye yapısı ve ihraç edilecek yeni payların detayları şu şekilde şekillendi:

• Mevcut Çıkarılmış Sermaye: 46.255.615.356,80 TL

• Yeni Çıkarılmış Sermaye: 47.040.878.514,69 TL

• İhraç Edilecek Nominal Değerli Pay: 785.263.157,890 TL

SÜRECİN KISA SÜREDE TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Şirket, SPK tarafından onaylanan ihraç belgesini kamuoyuyla paylaşırken, sermaye artırımına ilişkin tescil ve takas süreçlerinin hızla ilerlediğini belirtti.

Piyasada, SASA'nın bu sermaye artırım sürecini çok kısa bir süre içinde nihayete erdirerek nihai sonucu yeniden KAP üzerinden yatırımcılarına ilan etmesi bekleniyor.

ŞARTA BAĞLI SERMAYE ARTIRIMI NEDİR?

Genellikle şirketin ihraç etmiş olduğu dönüştürülebilir tahvillerin (paya dönüştürülebilir borçlanma araçları) paya dönüştürülmek istenmesi veya belirli taahhütlerin yerine getirilmesi amacıyla, mevcut ortakların rüçhan (yeni pay alma) haklarının kısıtlanarak doğrudan ilgili kişilere pay ihraç edilmesi yöntemidir.