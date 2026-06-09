Her iki kurum da TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmasını bekliyor.

Morgan Stanley, nisan ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından bu yana ekonomik aktivitede yavaşlama sinyallerinin güçlendiğine dikkat çekti. Banka, özel tüketimin yatay seyrettiğini, ihracatta daralma yaşandığını ve dayanıklı tüketim mallarına yönelik talebin zayıfladığını belirtti.

Kurum, enerji fiyatlarındaki yükseliş ve piyasalardaki dalgalanmalara rağmen TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutarak sıkı para politikası duruşunu koruyacağı mesajını verebileceğini ifade etti.

MORGAN STANLEY'DEN 2026 VE 2027 FAİZ TAHMİNİ

Morgan Stanley, piyasa beklentisinin de faizlerin mevcut seviyede korunması yönünde şekillendiğini vurguladı. Banka, politika faizinin yüzde 40'a yakın seviyelerde bulunmasının, TCMB'ye enflasyonla mücadelede ve para politikasını yönetmede daha fazla esneklik sağlayacağını belirtti.

Banka, daha uzun vadede ise manşet enflasyondaki gerilemeyle birlikte TCMB'nin yeniden temkinli bir gevşeme sürecine gireceğini öngördü. Buna göre kurum, 2026'nın son çeyreğinde politika faizinin 200 baz puanlık indirimle yüzde 35'e düşmesini bekliyor.

Morgan Stanley ayrıca, 2027 yıl sonuna kadar politika faizinin kademeli olarak yüzde 27,50 seviyesine gerileyebileceği tahmininde bulundu.

Öte yandan banka, Türk lirasında kontrollü ve beklentilerin altında bir değer kaybı öngörürken, üç ay vadeli dolar/TL carry işlemlerinde kısa pozisyon tercih ettiğini açıkladı.

GOLDMAN SACHS: TCMB BU TOPLANTIYI PAS GEÇEBİLİR

Goldman Sachs da yayımladığı değerlendirme notunda, TCMB'nin bu haftaki toplantıda faiz değişikliğine gitmeyeceği görüşünü paylaştı.

5 Haziran tarihli analizde banka, Merkez Bankası'nın politika faizini artırmak yerine finansal koşulları sıkılaştırmak amacıyla kredi büyümesine yönelik düzenleyici adımlar atabileceğini ifade etti.

Goldman Sachs notunda, "Şu anda yalnızca önemli ölçüde dolarizasyon baskısının Merkez Bankası'nı politika faizini artırmaya sevk edeceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

GÖZLER PERŞEMBE GÜNKÜ FAİZ KARARINDA

TCMB'nin perşembe günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde, uluslararası finans kuruluşlarının beklentileri piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Mevcut beklentiler, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutarak sıkı para politikası duruşunu sürdürmesi yönünde şekilleniyor.

Kaynak: Dünya