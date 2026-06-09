Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. kurucu ortakları, ellerinde bulundurduğundan borsada işlem görmeyen nitelikteki milyonlarca lot payı, borsada satılabilir hale getirmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) resmi başvuruda bulundu.

Daha önce 24 Nisan 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan niyet beyanının ardından süreç resmiyet kazandı.

Yapılan son bildirime göre şirket sermayesini temsil eden 263.980.843 adet payın yüzde 10’una denk gelen 26.398.084,30 adet B grubu payın borsada işlem görebilir niteliğe dönüştürülmesi hedefleniyor.

ÜÇ BÜYÜK ORTAKTAN EŞ ZAMANLI BAŞVURU

Her ortak için ayrı ayrı düzenlenen "Pay Satış Bilgi Formu" ile 27 Nisan 2026 tarihinde kurula teslim edilen başvuruda şu isimler ve pay miktarları öne çıkıyor:

• Sadettin Saygın Sönmez: 13.199.361,43 adet B grubu pay

• Fethi Kalıpçı Sönmez: 6.599.361,43 adet B grubu pay

• Mehmet Hayri Sönmez: 6.599.361,43 adet B grubu pay

Gerekli onayların alınmasının ardından toplamda 26,3 milyon lottan fazla pay, Borsa İstanbul, SPK ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdindeki işlemlerle serbestçe alınıp satılabilecek niteliğe kavuşacak.

ARMGD HİSSELERİNDE SON DURUM: YILLIK GETİRİ YÜZDE 248'İ AŞTI

Saat 17.20 itibarıyla Armada Gıda hisselerinin son dönemde çizdiği grafik dikkat çekiyor:

• Zirveden Konsolidasyona: Nisan ayı içerisinde dik bir yükseliş trendi yakalayarak 158 TL ile yılın en yüksek seviyesini gören ARMGD, haziran ayı itibarıyla 126,50 TL seviyelerinde dengelenmiş durumda. Hissede günlük bazda yüzde 0,64’lük hafif bir pozitif hareket izleniyor.

• Yıllık Performans: Hisse senedi, son bir ayda yüzde 5,89 ve son bir haftada yüzde 1,19 oranında küçük geri çekilmeler yaşasa da yıllık bazda yatırımcısına yüzde 248,91 gibi devasa bir getiri sunmuş durumda.

• İşlem Hacmi: Güncel verilerde hissenin günlük işlem hacminin 607.567 lot seviyesinde olduğu ve bu işlemlerin 76,9 milyon TL'lik bir hacme ulaştığı görülüyor.

Şirket ortaklarının toplam sermayenin yüzde 10'u gibi kayda değer bir oranı borsada satılabilir niteliğe dönüştürmek istemesi, tahtadaki likiditeyi artırabilecek bir hamle olarak görülüyor. Yatırımcılar, SPK'dan gelecek onay kararını ve bu payların piyasaya hangi vadede, ne şekilde arz edileceğini yakından izliyor.

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