Borsa İstanbul’da halka açık şirketlerin geleneksel kâr payı (temettü) ödemeleri yarın da hız kesmeden sürüyor.

10 Haziran Çarşamba günü, portföyünde iki farklı sektöre ait hisseyi bulunduran yatırımcılar için nakit temettü hak kullanım tarihi olacak.

Yarın Borsa İstanbul'da işlem gören Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YAPRK) ve Atp Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATATP) yatırımcılarına nakit kâr payı dağıtımı gerçekleştirecek.

10 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA TEMETTÜ TAKVİMİ

Yarın hak kullanımı başlayacak olan şirketlerin temettü detayları şu şekilde:

HAK KULLANIM TARİHİ NE ANLAMA GELİR?

Temettü dağıtacak olan şirketlerin hisselerine (YAPRK ve ATATP) bugün seans kapanışı itibarıyla sahip olan tüm yatırımcılar, yarın hisselerini satsalar dahi bu kâr payını almaya hak kazanırlar.

Yarın sabah (10 Haziran) seans açılışında ilgili hisse senetlerinin fiyatları, dağıtılacak brüt temettü miktarı kadar düşerek güne başlar.

HESAPLARA NE ZAMAN GEÇER?

T+2 takas kuralı gereğince, yarın (çarşamba) hak kullanımı yapılacak olan nakit temettü tutarları, yatırımcıların vadesiz hesaplarına 12 Haziran 2026 Cuma günü net nakit olarak yansıtılacaktır.

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