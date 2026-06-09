Şirketin genel kurulunda, 2025 hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtılmaması yönündeki yönetim kurulu teklifi kabul edildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre 2025 hesap döneminin 296.513.427 TL net dönem zararı ile kapandığı belirtildi. Ayrıca, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre hazırlanan gelir tablosunda ise 213.814.012,12 TL net dönem zararı oluştuğu ifade edildi.

Söz konusu zarar nedeniyle, şirket yönetiminin kar payı dağıtılmaması yönündeki teklifi genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılına ilişkin temettü dağıtılmaması ve kar payı ödenmemesi kararı genel kurulda kabul edildi.

Böylece Frigo-Pak, 2025 faaliyet dönemine ilişkin ortaklarına nakit kar payı dağıtımı gerçekleştirmeyecek.

Şirketin KAP'ta yayımladığı açıklamada, alınan kararın genel kurul tarafından onaylandığı ve ilgili mevzuat çerçevesinde uygulamaya alınacağı bildirildi.

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