2026 yılı ilk çeyrek bilanço döneminin ardından aracı kurumların model portföy tercihleri netleşti. Matriks Haber'in 35 aracı kurumun model portföyünden derlediği araştırmaya göre, BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS) en fazla kurumun tercih ettiği hisse olarak listenin zirvesinde yer aldı. Araştırmada, bazı hisseler için üç haneli getiri potansiyelleri dikkat çekti.

Toplam 73 farklı hisse senedi ve 24 sektörün incelendiği çalışmada, model portföylerde yer alan hisseler kurum sayısına göre sıralanırken, ortalama getiri potansiyelleri de hesaplandı. Buna göre, model portföylerdeki hisselerin ortalama getiri potansiyeli %52,2 seviyesinde gerçekleşti.

MODEL PORTFÖYLERDE EN ÇOK YER ALAN HİSSELER

Araştırmaya göre aracı kurumların model portföylerinde en fazla tercih ettiği hisseler şu şekilde sıralandı:

BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS)

Akbank (AKBNK) – 17 kurum

Migros (MGROS) – 16 kurum

Turkcell (TCELL) – 16 kurum

Türk Hava Yolları (THYAO) – 16 kurum

Tüpraş (TUPRS) – 14 kurum

Yapı Kredi Bankası (YKBNK) – 13 kurum

Koç Holding (KCHOL) – 12 kurum

Medical Park (MPARK) – 11 kurum

Garanti BBVA (GARAN) – 11 kurum

Getiri beklentileri tarafında ise AKBNK için ortalama %65,2, MGROS için %38,4, TCELL için %50,3, THYAO için %56,9, TUPRS için %48,5, YKBNK için %46,6 ve KCHOL için %58,4 potansiyel hesaplandı.

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ÜÇ HANELİ GETİRİ POTANSİYELİ DİKKAT ÇEKTİ

Araştırmada, bazı hisseler için öngörülen getiri potansiyellerinin üç haneli seviyelere ulaşması dikkat çekti.

En yüksek potansiyel getiri beklentisine sahip hisseler şu şekilde sıralandı:

Arçelik (ARCLK): %137,9

Şok Marketler (SOKM): %126,3

İş Finansal Kiralama (ISFIN): %103,8

Otokar (OTKAR): %100,7

Koton (KOTON): %94,6

Pegasus (PGSUS): %92,5

TAV Havalimanları (TAVHL): %92,3

Turcas Petrol (TRCAS): %91,6

Kimteks Poliüretan (KLKIM): %87,6

Ülker (ULKER): %82,7

İş Yatırım Menkul (ISMEN): %80,4

Trakya Metal (TRMET): %79,3

TSKB: %76,0

İş GYO (ISGYO): %75,8

Ford Otosan (FROTO): %74,9

Reysaş GYO (RGYAS): %74,0

Oyak Çimento (OYAKC): %72,7

İndeks Bilgisayar (INDES): %72,1

Galata Wind (GWIND): %71,4

Sabancı Holding (SAHOL): %70,1

BANKACILIK VE PERAKENDE ÖNE ÇIKTI

Araştırma sonuçlarına göre model portföylerde en yoğun pozisyon alınan sektörler bankacılık, perakende ve holding oldu. Özellikle BİM, Akbank ve Migros gibi şirketler birçok kurumun ortak tercihi haline gelirken, Arçelik ve Şok Marketler gibi hisselerde dikkat çeken getiri potansiyelleri yatırımcıların radarına girdi.

Model portföylerden derlenen veriler, aracı kurumların yılın geri kalanına ilişkin beklentileri konusunda önemli ipuçları sunarken, yatırımcıların da bu raporları yakından takip ettiği görülüyor.

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Kaynak: Ekonomim

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