Astor Enerji A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirket pay sahiplerinden Astor Holding A.Ş.'nin gerçekleştirdiği pay satışına ilişkin detaylar paylaşıldı. Toplam büyüklüğü yaklaşık 11,2 milyar TL olan işlemde, satış fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 7,95 iskonto ile belirlendi.

59,75 MİLYON ADET PAY SATILDI

Açıklamaya göre Astor Holding A.Ş., 59 milyon 750 bin adet B grubu payın satışı için fiyatlama sürecini tamamladı. Satış fiyatı pay başına 187,5 TL olarak belirlenirken, işlem büyüklüğü yaklaşık 11,2 milyar TL'ye ulaştı.

YURT DIŞI YATIRIMCILARA SATIŞ YAPILDI

Söz konusu pay satışı, hızlandırılmış talep toplama (ABB) yöntemiyle yurt dışı kurumsal yatırımcılara gerçekleştirildi.

İşlemde Citigroup Global Markets Limited ve HSBC Bank plc eş global koordinatör ve talep toplayıcı olarak görev aldı.

İŞLEM TAKVİMİ NETLEŞTİ

Şirket tarafından yapılan açıklamada, satışın toptan alım satım işlemi olarak gerçekleştirilmesi için Borsa İstanbul'a başvuru yapılacağı belirtildi.

Onay sürecine bağlı olarak işlemin 16 Nisan'da tamamlanması, takasın ise 20 Nisan'da gerçekleşmesi bekleniyor.

ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞİYOR

Gerçekleştirilen işlem sonrası Astor Holding'in şirketteki pay oranının sıfıra düşmesi öngörülüyor. Halka açıklık oranının ise yüzde 42,75 seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Şirketin ana ortağı Feridun Geçgel, yaklaşık yüzde 57,25 payla çoğunluk hissedarı olmaya devam edecek.

180 GÜN SATIŞ YASAĞI TAAHHÜDÜ

Astor Holding A.Ş. ve Feridun Geçgel'in, işlem sonrası sahip oldukları paylar için 180 gün boyunca satış yapmama (lock-up) taahhüdü verdiği bildirildi.