Eczacıbaşı Holding, Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahip olduğu payların bir bölümünü satışa sunacağını açıkladı. Satışa konu payların, şirketin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 2,95'ine karşılık geldiği belirtildi.

SATIŞIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, satışa konu payların nominal değeri 20 milyon 200 bin TL olarak duyuruldu. Pay satışı, yurt içi ve yurt dışındaki nitelikli yatırımcılara yönelik olarak hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Pay başına satış fiyatı ise talep toplama sürecine göre belirlenecek.

GELİR HOLDİNG'E AİT OLACAK

Açıklamada, söz konusu satıştan Eczacıbaşı İlaç'ın herhangi bir gelir elde etmeyeceği vurgulandı. Satıştan sağlanacak kaynağın doğrudan Eczacıbaşı Holding'e ait olacağı ve holdingin stratejik hedefleri doğrultusunda kullanılacağı ifade edildi.

İŞLEM TAKVİMİ NETLEŞTİ

İşleme ilişkin olarak HSBC'nin tek küresel koordinatör ve talep toplayıcı olarak görev yapacağı bildirildi. Toptan satış işlemi için HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 14 Nisan 2026 tarihinde Borsa İstanbul'a başvuruda bulunacağı kaydedildi.

Borsa İstanbul'un onayına bağlı olarak işlemin 15 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi, takasın ise 17 Nisan 2026'da tamamlanması planlanıyor. İşleme konu payların işlem günü itibarıyla borsada işlem gören nitelik kazanması bekleniyor.

HALKA AÇIKLIK ORANI ARTACAK

Gerçekleştirilecek satışın ardından Eczacıbaşı İlaç'ın halka açıklık oranının yükselmesi öngörülüyor. Mevcut durumda yaklaşık yüzde 50,62 paya sahip olan Eczacıbaşı Holding'in payının işlem sonrası yaklaşık yüzde 47,67 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Öte yandan, şirkette yüzde 30,62 paya sahip olan Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.'nin satış sürecine dahil olmayacağı ve pay satışı gerçekleştirmeyeceği belirtildi. Holding'in ana hissedar konumunu koruyacağı ifade edildi.

90 GÜN SATMAMA TAAHHÜDÜ

Eczacıbaşı Holding, işlem sonrasında elinde bulundurduğu Eczacıbaşı İlaç payları için 90 gün boyunca satış yapmama taahhüdünde bulundu. Bu taahhüdün, belirli istisnalar ve koordinatör onayıyla yapılabilecek işlemler haricinde geçerli olacağı bildirildi.