Borsa İstanbul’da işlem gören ARF Bio Yenilenebilir Enerji (ARFYE) hissesi, 25 Mart 2026 itibarıyla güçlü yükseliş trendini korurken kısa vadede sınırlı bir düzeltme sinyali veriyor. Teknik göstergeler, hissede yukarı yönlü ana eğilimin devam ettiğine işaret ederken, son günlerde hızlanan yükselişin ardından kâr satışlarının etkili olmaya başladığı görülüyor.

HAFTALIK PERFORMANS DİKKAT ÇEKTİ

ARFYE hissesi haftalık bazda yüzde 14,37 oranında değer kazanarak yatırımcıların radarına girdi. Güçlü alımların etkisiyle yukarı yönlü ivme artarken, hissede kısa vadede aşırı alım bölgesine yaklaşılması düzeltme ihtimalini gündeme taşıdı.

GÜN İÇİNDE KÂR SATIŞLARI GELDİ

Hisse, gün içerisinde 26,68 TL ile 28,30 TL bandında işlem gördü. 28,30 TL seviyesinin test edilmesinin ardından gelen kâr satışlarıyla birlikte fiyatın geri çekildiği gözlendi. Bu durum, kısa vadeli yatırımcıların realizasyona yöneldiğini ortaya koydu.

Hisse 15.19 yazım saati itibarıyla yüzde 3,56'lık yükselişle 27,92 TL seviyesinden işlem görüyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM: ANA TREND YUKARI

Teknik analizde hisse fiyatının hareketli ortalamaların üzerinde kalmaya devam ettiği ve ana trendin yukarı yönlü olduğu dikkat çekiyor. Yükseliş kanalının korunması, orta vadeli görünümün pozitif kaldığını destekliyor.

KISA VADEDE "DİNLENME" SÜRECİ

Uzmanlara göre son dönemdeki hızlı yükselişin ardından hissede kısa vadeli bir "Dinlenme" ya da düzeltme sürecine girilmiş olabilir. Bu süreçte geri çekilmeler sınırlı kaldığı sürece yükseliş trendinin devam etmesi bekleniyor.

DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Teknik seviyelere bakıldığında 28,9 TL ve 29,5 TL bandı direnç olarak öne çıkarken, aşağı yönlü hareketlerde 27,3 TL ve 26,3 TL seviyeleri destek konumunda bulunuyor. Bu seviyelerin kırılımı, hissede kısa vadeli yön açısından belirleyici olacak.

Genel görünümde ARFYE hissesi, kısa vadeli düzeltme sinyallerine rağmen güçlü teknik yapısını koruyarak yatırımcı ilgisini sürdürmeye devam ediyor.

