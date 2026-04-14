14 Nisan 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle, şirketin Olağan Genel Kurul kararlarının resmiyet kazandığı duyuruldu.

9 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul’da alınan kararların 13 Nisan itibarıyla tescil edildiği belirtildi.

Şirket yönetimi ve hissedarlar, küresel ve bölgesel riskleri göz önünde bulundurarak bu yıl temettü dağıtmama kararı aldı.

Kararın temel gerekçeleri şu şekilde sıralandı:

• Jeopolitik Riskler: Orta Doğu’da devam eden savaş ortamının yarattığı yüksek belirsizlik.

• Nakit Pozisyonu: Şirketin likidite yapısını koruyarak olası krizlere karşı dirençli kalma stratejisi.

• Uzun Vadeli Menfaat: Nakit varlıkların şirket bünyesinde tutulmasının, hissedarların uzun vadeli çıkarlarına daha fazla hizmet edeceği değerlendirmesi.

118 MİLYAR TL KÂR GEÇMİŞ YILLARA AKTARILDI

TMS/TFRS standartlarına göre hazırlanan finansal raporlara göre THY’nin 01.01.2025 - 31.12.2025 dönemini kapsayan konsolide net dönem karı 118.208.000.000 TL olarak gerçekleşti.

Tescil edilen karara göre bu devasa tutar, pay sahiplerine dağıtılmak yerine "geçmiş yıllar kârları" hesabına transfer edildi.

THY, havacılık sektöründeki küresel türbülanslara ve bölgesel çatışmaların getirdiği belirsizliklere karşı "güçlü nakit, güvenli gelecek" stratejisini tercih ederek karı bünyesinde tutma yoluna gitti.

