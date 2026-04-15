Türkiye'nin iletişim ve teknoloji devi Turkcell (TCELL), 15 Nisan 2026 tarihli piyasa verileri, hissenin hem teknik hem de kurumsal takas tarafında güçlü bir duruş sergilediğine işaret ediyor.

TCELL HİSSE TEKNİK ANALİZ

Ata Yatırım'ın TCELL hisse analizi inceleniğinde güne 116,50 seviyesinden başlangıç yaptığı görüldü. Gün içerisinde en düşük 115,80 ve en yüksek 118,50 seviyelerini test etti.

Destek ve Direnç Seviyeleri: Hissede pivot seviyesi 116,87 olarak belirlenirken; birinci destek 115,23, birinci direnç ise 117,93 seviyelerinden geçmektedir.

Trend Yönü: Mevcut aşamada hissenin trend yönü YUKARI olarak değerlendirilmektedir.

Kaynak: Ata Yatırım

Trend Değişim Eşiği: 110,07 seviyesi kritik trend değişim noktası olarak izlenmektedir.

İşlem Hacmi: Son gün gerçekleşen 2,47 milyar TL'lik işlem hacmi, 5 günlük ortalama hacmin %4,38 üzerinde gerçekleşerek hisseye olan ilginin canlı kaldığını göstermiştir.

ARACI KURUM DAĞILIMI: GARANTİ VE HSBC ALIMDA LİDER

15 Nisan 2026 tarihli aracı kurum dağılımı (AKD) verilerine göre, TCELL paylarında saat 16.00 itibarıyla 721.807 TL tutarında güçlü bir net para girişi gerçekleşti. Kurumsal ilginin yoğunlaştığı tabloda şu veriler öne çıktı:

En Çok Alım Yapan Kurumlar:

Garanti BBVA: 928.035 Lot (%37,06) – Maliyet: 116,90 TL

HSBC: 769.662 Lot (%30,74) – Maliyet: 116,82 TL

İş Yatırım: 214.689 Lot (%8,57)

Kaynak: Forınvest

En Çok Satış Yapan Kurumlar:

Başkent Menkul: -410.000 Lot (%16,37)

Ak Yatırım: -303.339 Lot (%12,11)

Bank of America: -300.654 Lot (%12,01)

PİYASA BEKLENTİLERİ VE STRATEJİK GÖRÜNÜM

Turkcell'in dijital büyüme stratejileri, Tera Yatırım gibi aracı kurumların da radarına girmiş durumda. TCELL, güçlü temel göstergeleri ve jeopolitik risklere karşı dayanıklılığı ile öne çıkıyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.