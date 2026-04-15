Lila Kağıt (LILAK)'ın Erzurum'daki fabrika yatırımı için teşvik süresi 30 Kasım 2027'ye uzatıldı; vergi ve prim destekleri devam edecek.
Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LILAK), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada yatırım teşvik belgesine ilişkin önemli bir gelişmeyi duyurdu. Şirket, Erzurum Merkez II. Organize Sanayi Bölgesi'nde devam eden fabrika yatırımı için aldığı teşvik belgesinin süresinin uzatıldığını bildirdi.
Açıklamaya göre şirketin süre uzatımı talebi, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 14 Nisan 2026 tarihinde kabul edildi.
Bu kapsamda daha önce 30 Mayıs 2026 olarak belirlenen teşvik belgesi bitiş tarihi, 30 Kasım 2027 olarak güncellendi. Söz konusu değişiklikle birlikte yatırım sürecine ek süre tanınmış oldu.
ÇOK SAYIDA TEŞVİKTEN YARARLANACAK
Teşvik belgesi kapsamında LILAK; vergi indirimi, KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyetinin yanı sıra sigorta primi işveren hissesi ve sigorta primi desteklerinden faydalanacak. Bu desteklerin, şirketin yatırım maliyetlerini azaltarak projeye katkı sağlaması bekleniyor.