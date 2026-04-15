Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada yeni bir ihale başarısı elde ettiğini duyurdu.

Açıklamaya göre GESAN, Uluğ Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilen “2026 Reaktif Güç Kompanzasyon Merkezleri Yapım İşi” ihalesinde en avantajlı teklifi vererek birinci oldu.

Şirketin, söz konusu ihale kapsamında 15 Nisan 2026 tarihinde sözleşme imzalamaya davet edildiği bildirildi.

SÖZLEŞME BEDELİ 1,78 MİLYON DOLAR

İhale kapsamında sözleşme bedelinin 1,78 milyon dolar olduğu belirtilirken, gelişmenin şirketin iş hacmine katkı sağlaması bekleniyor.