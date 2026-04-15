Fitch Ratings, yabancı sermayeli dokuz Türk bankasının uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu görünümlerini "pozitif"ten "durağan"a revize etti. Bankaların kredi notları ise 'BB-' seviyesinde teyit edildi.

9 BANKANIN GÖRÜNÜMÜ DEĞİŞTİRİLDİ

Revizyona konu bankalar arasında Denizbank A.Ş., ING Bank A.Ş., QNB Bank A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş., Odea Bank A.Ş., Alternatifbank A.Ş. ve Burgan Bank A.Ş. yer aldı.

Söz konusu bankaların hissedar destek notları da 'BB-' olarak korundu.

Söz konusu revizyon, Fitch'in 10 Nisan 2026'da Türkiye'nin 'BB-' seviyesindeki kredi notu görünümünü "durağan"a çekmesinin ardından geldi. Kurum, İran savaşı sonrası uluslararası rezervlerde yaşanan belirgin düşüşe dikkat çekti.

"SAVAŞ UZARSA RİSK ARTAR" UYARISI

Fitch Ratings, çatışmaların uzaması halinde dış finansman koşulları ve enflasyon üzerindeki baskının artabileceğini belirtti. Bu durumun Türkiye ekonomisi üzerinde ek riskler yaratabileceği ifade edildi.

Kurum, Denizbank A.Ş., ING Bank A.Ş., QNB Bank A.Ş. ve Türk Ekonomi Bankası A.Ş. için mali kapasite güç notlarını teyit etti.

FAİZ VE ENFLASYON BASKISI SÜRÜYOR

Fitch, yüksek seviyesini koruyan TL faizleri ve enflasyonun bankacılık sektöründe faaliyet koşulları ile kârlılık üzerinde baskı oluşturduğunu vurguladı. Bu durumun varlık kalitesini zayıflattığı ifade edildi.

Buna karşın, sektörün sınırlı düzeydeki varlık kalitesi bozulmalarını karşılayabilecek kapasiteye sahip olduğu değerlendirmesi yapıldı.