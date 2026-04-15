Goldman Sachs, Akbank ve Yapı Kredi'nin hedef fiyatını düşürürken, "Al" tavsiyesini korudu.

HEDEF FİYATLARDA AŞAĞI YÖNLÜ GÜNCELLEME

Goldman Sachs tarafından yayımlanan raporda, makroekonomik dinamikler ve sektörel öngörüler ışığında şu değişimlere gidildi:

Akbank: Hedef fiyat 105 liradan 93 liraya indirildi.

Yapı Kredi: Hedef fiyat 53 liradan 48 liraya düşürüldü.

Raporda dikkat çeken en önemli detay, hedef fiyatlardaki aşağı yönlü revizyonlara rağmen her iki banka için de “Al” tavsiyesinin sürdürülmesi oldu. Banka analistleri, fiyatlardaki geri çekilmeye rağmen mevcut piyasa değerlerinin hala yukarı yönlü ciddi bir potansiyel barındırdığına işaret etti.

AKBNK VE YKBNK HİSSELERİ NE DURUMDA?

AKBNK hisseleri güne pozitifi başladı. Hisseler TSI 11.00 itibarıyla yüzde 0,25'lik yükselişle 78,65 TL'den işlem gördü.

YKBNK hisseleri ise güne negatif başladı. TSI 11.00 itibarıyla yüzde 0,48'lik düşüş ile 37,50 TL'den işlem gördü.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.