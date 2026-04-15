Nisan aynın ilk haftasında 21,10 TL’den halka arz olan AAGYO’da satış işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın üçüncü işlem gününe kırmızı mumları yakarak giren hisseler yazım sırasında yüzde 0,70’lik düşüş ile 22,84 TL’den işlem görüyor.

DENİZ YATIRIM LİSTENİN BAŞINDA

ForInvest verileri incelendiğinde (TSI 10.12 itibarıyla) en çok satış yapan 5 kurumunu zirvesinde Deniz Yatırım yer alıyor.

Deniz Yatırım 23,1 TL maliyetten 632.209 lotluk satış gerçekleştirdi. Satış yapan diğer kurumlar ise şu şekilde;

Ziraat Yatırım: -274.286 Lot (%16,25)

Garanti BBVA: -271.555 Lot (%16,09)

Yapı Kredi: -185.364 Lot (%10,98)

Bulls Yatırım: -137.592 Lot (%8,15)

AAGYO hisselerinden alım tarafında ise İş Yatırım listenin zirvesinde yer alıyor. 23,072 TL’lik maliyetten 428.848 lotluk alım gerçekleştirdi.

Alım yapan diğer kurumlar ise şu şekilde;

Ak Yatırım: 241.799 Lot (%14,32)

Phillip Capital: 230.788 Lot (%13,67)

Midas: 146.753 Lot (%8,69)

Osmanlı Yatırım: 70.764 Lot (%4,19)

AAGYO hisselerinden satış baskısının daha ne kadar devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

