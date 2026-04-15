Koç Grubu şirketlerinden Aygaz, enerji lojistiğini güçlendirmek ve küresel LPG ticaretindeki etkinliğini artırmak amacıyla önemli bir yatırım kararı aldığını duyurdu. Şirket, filosunu büyütmek için iki adet büyük ölçekli gemi alımı gerçekleştirecek.

Aygaz, yeni gemilerin inşası için Güney Kore merkezli gemi inşa şirketi HD Hyundai Samho ile resmi sözleşme imzaladı.

Bu adımın, şirketin uluslararası taşımacılık kapasitesini artırmayı hedeflediği belirtildi.

VLGC SINIFINDA İKİ DEV GEMİ

Yatırım kapsamında satın alınacak gemilerin “Very Large Gas Carrier” (VLGC) sınıfında olacağı açıklandı. Bu tip gemiler, yüksek hacimli LPG taşımacılığı için tercih edilen en büyük segmentler arasında yer alıyor.

AYGAZ HİSSE DETAY VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

TOPLAM YATIRIM 234 MİLYON DOLAR

Her bir gemi için yaklaşık 117 milyon dolar olmak üzere toplam yatırım tutarının 234 milyon dolar olduğu bildirildi.

Çift yakıt sistemine sahip olacak gemilerin ödemelerinin teslimat öncesi taksitler halinde gerçekleştirileceği ifade edildi.

TESLİM TARİHLERİ NETLEŞTİ

Planlamaya göre ilk geminin 2028 yılının son çeyreğinde filoya katılması hedefleniyor.

İkinci geminin ise 2029 yılının ikinci çeyreğinde operasyonlara başlaması bekleniyor.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

KÜRESEL LOJİSTİK GÜCÜ ARTACAK

Söz konusu yatırımın, Aygaz’ın küresel LPG ticareti ve taşımacılığındaki konumunu güçlendirmesi ve enerji lojistiğinde rekabet avantajı sağlaması bekleniyor.