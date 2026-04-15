YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (YEOTK) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, yeni iş ilişkisine dair önemli bir gelişme paylaşıldı. Şirketin bağlı ortaklığı üzerinden yürütülen projede sözleşme tutarı artış gösterdi.

OPSİYON DEVREYE ALINDI

Açıklamaya göre, YEO Teknoloji'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı Reap Batarya Teknolojileri A.Ş. ile Endoks Enerji A.Ş. arasında daha önce imzalanan 15,9 milyon dolar tutarındaki sözleşmeye ilişkin opsiyon kullanıldı.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Bu kapsamda 15,2 milyon dolarlık artış opsiyonunun devreye alınmasıyla birlikte toplam sözleşme bedeli 31,1 milyon dolara yükseldi.

YEOTK HİSSESİNİN DETAYINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

BATARYA DEPOLAMA ÜNİTELERİ ÜRETİLECEK

Sözleşme kapsamında 1C şarj-deşarj oranına sahip batarya enerji depolama ünitelerinin üretileceği belirtildi. Proje, enerji depolama alanında şirketin faaliyetlerini güçlendiren adımlar arasında yer aldı.

TESLİM SÜRESİ 6 AY

Üretimin, Reap Batarya Teknolojileri A.Ş.’nin İstanbul Tuzla'daki fabrikasında gerçekleştirileceği ifade edildi.

Söz konusu projenin teslim süresinin ise 6 ay olduğu bildirildi.