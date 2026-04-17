Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin finansman sağladığı duyuruldu.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO), mevcut yatırım projeleri ve devam eden işlerin finansmanı amacıyla muhtelif bankalardan toplam 6 milyar TL tutarında uzun vadeli kredi temin etti.

Şirketin sağladığı bu finansmanın, özellikle devam eden projelerin sürdürülebilirliği ve yeni yatırımların desteklenmesi açısından önemli bir kaynak oluşturması bekleniyor.

NAKİT AKIŞI GÜÇLENECEK

Açıklamada, sağlanan kredinin şirketin nakit akışına katkı sunacağı ve proje ilerleyişini destekleyeceği ifade edildi.

Söz konusu finansman hamlesinin, Emlak Konut'un operasyonel gücünü artırması ve projelerin planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesine katkı sağlaması öngörülüyor.

EKGYO HİSSESİNDE GÜNCEL DURUM

EKGYO hisse detay verilerine göre saat 15.54 itibarıyla hisse yüzde 0,19 yükselişle 21.00 TL seviyesinde seyrediyor.