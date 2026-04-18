Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Washington’da düzenlenen IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları’nda Türkiye’nin yeni dönem ekonomi vizyonuna dair kritik açıklamalarda bulundu.

Küresel ekonomide bloklaşma ve parçalanma eğilimlerinin arttığına dikkat çeken Şimşek, Türkiye’nin bu riskleri birer fırsata çevirme kapasitesine sahip olduğunu vurguladı.

Şimşek, Türkiye'nin Avrupa ile olan köklü bağlarını korurken; Asya, Orta Doğu ve Afrika ile kurduğu yeni iş birlikleri sayesinde "üretimi çeşitlendiren bir merkez" haline geldiğini ifade etti.

ENERJİ VE TİCARETTE "KİLİT OYUNCU" ROLÜ

Enerji arz güvenliği konusuna da değinen Bakan Şimşek, Türkiye’nin geniş boru hattı ağları ve LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) yatırımları sayesinde enerji koridorlarının merkezinde yer aldığını belirtti.

Ticari ilişkilerde ise Avrupa Birliği ile olan Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesinin önemini hatırlatan Şimşek, siyasi engeller aşılırsa önümüzdeki 10-20 yıl içinde ticaret hacminin iki katına çıkabileceğini öngördüklerini söyledi.

"İZOLASYON BİR SEÇENEK DEĞİL"

Bakan Şimşek, küresel ekonomiden kopmanın bir seçenek olmadığını vurgulayarak konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Ne komşularımızdan ne de küresel tedarik zincirlerinden kopabiliriz. Türkiye hem Batı hem de Doğu ile ilişkilerini güçlendirerek riskleri azaltacak ve fırsatları artıracak yatırımlara odaklanmaya devam edecektir."