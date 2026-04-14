Yabancının radarına giren hisseler rekor getirilerle dikkat çekerken, yabancı payı azalan bazı hisselerde yerli yatırımcı desteğiyle pozitif ayrışmalar yaşanıyor.

Yabancı takas oranı yıllık bazda tam yüzde 1690,36 artan CVKMD, bu ilginin karşılığını yatırımcısına yüzde 227,99 getiri sağlayarak verdi.

Her ne kadar toplam takas payı yüzde 5,67 ile sınırlı kalsa da düşük bazdan gelen bu devasa artış hisseyi listenin başına taşıdı.

Yabancı payı yüzde 130 artan DSTKF, yıllık bazda sunduğu yüzde 1270,01 getiri ile adeta imkansızı başardı.

Yabancı takas payında yüzde 61,22 ile en yüksek ağırlığa sahip olan ASTOR, hem yabancı payını artırdı hem de yüzde 97,58'lik güçlü bir yükseliş kaydetti.

YABANCI ÇIKIŞINA RAĞMEN "MAGEN" DİRENİŞİ

Yabancı takas payı azalan hisselerde ise tablo oldukça karmaşık. Veriler, yabancı satışının her zaman fiyat düşüşü anlamına gelmediğini kanıtlıyor:

Yabancı takas oranı yıllık bazda yüzde 59,68 gerileyen MAGEN, buna rağmen 52 haftalık süreçte yüzde 415,44 yükselerek piyasayı şaşırttı.

Benzer şekilde, yabancı payı yüzde 31 düşen HALKB, yüzde 104,74 getiri sağlayarak yerli yatırımcı etkisini hissettirdi.

Yabancı çıkışının fiyatı baskıladığı kağıtlarda ise TUREX başı çekiyor. Yabancı payı yüzde 44 gerileyen hisse, yıllık bazda yüzde 75,84 değer kaybetti.

Havacılık devi PGSUS ve teknoloji devi VESTL de yabancı çıkışıyla birlikte sırasıyla yüzde 29,1 ve yüzde 40,34'lük kayıplar yaşadı.

