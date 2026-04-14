ABD Başkanı Donald Trump’ın, İranlı yetkililerle temasa geçildiğini ve bir anlaşmaya varmaya istekli olduklarını söylemesi üzerine piyasalarda bugün hava yeniden pozitif.

Güne pozitif başlayan BIST 100 endeksi, bankacılık endeksindeki (XBANK) yüzde 3,5’lik sert yükselişle 14.200 direnç seviyesine göz dikti.

Saat 11:30 sularında bankacılık endeksi 18.258 puana ulaşarak günlük yüzde 3,5 değer kazanırken, bu hareket BIST 100’ü de yüzde 2’lik genel artış bandının üzerine taşıdı.

HİSSE BAZLI GÖRÜNÜM: AKBANK VE GARANTİ ÖNCÜ

Sektördeki tüm hisselerin yeşil bölgede hareket etmesi dikkat çekerken, bazı hisseler performansıyla ayrıştı:

• AKBNK: Yüzde 4,65 artışla 81,00 TL seviyesine ulaşarak sektörün lideri konumunda.

• GARAN: Yüzde 3,53 yükselişle 143,60 TL’den işlem görüyor.

• ALBRK: Yüzde 3,04 değer kazancıyla dikkat çeken bir diğer banka oldu.

• ISCTR: Yüzde 3,01 artışla 15,05 TL seviyelerinde dengelendi.

PİYASA HACMİNDE BANKA AĞIRLIĞI

Anlık verilere göre XBANK üzerindeki toplam işlem hacmi 8,57 milyar TL’ye ulaşırken, el değiştiren lot miktarı 276,60 milyon olarak kaydedildi.

Haftalık bazda yatırımcısına yüzde 10,88 kazandıran bankacılık endeksi, son bir aylık periyotta ise yüzde 8,34’lük bir getiri performansına imza attı.

TEKNİK SEVİYELER: DİRENÇ KIRILACAK MI?

Analistler, BIST 100 endeksi için 14.200 ve 14.300 puan seviyelerinin kritik direnç noktaları olduğunu belirtiyor.

Bankacılık endeksindeki bu momentumun korunması halinde genel endeksin yeni rekorlar denemesi beklenirken; olası geri çekilmelerde 14.000 ve 13.900 seviyeleri destek olarak takip edilecek.

Sektörler bazında bakıldığında bankacılığı yüzde 0,89 ile holding endeksi izlerken, piyasanın tek negatif ayrışan sektörü yüzde 0,17 kayıpla kimya, petrol ve plastik oldu.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 325.75 8.818.324.343,25 % 2.84 12:02 ASELS 421 6.680.387.321,00 % 1.38 12:02 YKBNK 38.74 5.310.472.501,48 % 1.79 12:02 ISCTR 14.94 4.687.382.271,84 % 2.26 12:02 AKBNK 80.45 4.409.965.500,10 % 3.94 12:02 Tüm Hisseler

