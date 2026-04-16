Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklama ile yurt içindeki bir müşterisiyle gerçekleştirdiği anlaşmanın detaylarını paylaştı.

SÖZLEŞME BEDELİ 5 MİLYAR TL'Yİ GEÇTİ

Kayseri Şeker tarafından KAP'a yapılan bildirimde, yurt içinde yerleşik bir müşteri ile şeker satışı konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Anlaşmanın toplam bedeli ise dudak uçuklattı.

Şirket açıklamasına göre:

İşin Konusu: Şeker satış işi.

Sözleşme Tutarı: KDV dahil 5.096.500.000 TL (Beş milyar doksan altı milyon beş yüz bin Türk Lirası).

KAYSE hisseleri yazım sırasında yüzde 1,59'luk yükselişle 5,12 TL'den işlem gördü.

