Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) üzerinden yapılan açıklamada, Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALVES) payları üzerinden 14 Nisan 2026 tarihinde 3,78 - 3,80 TL fiyat aralığından 13.920.572 adet toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 21.713.612 adet toplam nominal tutarlı satış işleminin gerçekleştirildiği not edildi.

Söz konusu açıklamada net 7.793.040 adet pay satışı yapıldığı aktarıldı.

Kaynak: KAP

ORTAKLIK PAYI YÜZDE 5 SINIRININ ALTINA GERİLEDİ

Gerçekleştirilen bu satış işlemiyle birlikte, Bank of America'nın Alves Kablo sermayesinde dolaylı yoldan sahip olduğu payların oranı işlem öncesinde yüzde 5,388 seviyesindeyken, yüzde 4,901 seviyesine geriledi.

Böylece BofA'nın şirketteki dolaylı pay sahipliği, sermaye piyasası mevzuatındaki kritik yüzde 5 eşiğinin altına inmiş oldu.

ALVES HİSSELERİ NE DURUMDA?

ALVES hisseleri güne pozitif başladı. Hisseler TSI 11. 28 itibarıyla yüzde 0,26'lık yükselişle 3,86 TL'den işlem gördü.

