Aracı kurum, havacılık sektöründe hedef fiyatları aşağı yönlü revize ederken, Şişecam için beklentilerini yükseltti.

HAVACILIK SEKTÖRÜNDE "ENDEKS ÜSTÜ GETİRİ" BEKLENTİSİ KORUNUYOR

Gedik Yatırım, havacılık sektörünün iki devi Türk Hava Yolları ve Pegasus için hedef fiyatlarında indirime gitse de her iki hisse için de olumlu görüşünü sürdürdü.

Türk Hava Yolları (THYAO):

Hedef Fiyat: 420,00 TL'den 400,00 TL'ye düşürüldü.

Son Fiyat: 322,00 TL.

Tavsiye: Endeks üstü getiri.

Prim Potansiyeli: %24,22.

Pegasus (PGSUS):

Hedef Fiyat: 300,00 TL'den 230,00 TL'ye düşürüldü.

Son Fiyat: 189,50 TL.

Tavsiye: Endeks üstü getiri.

Prim Potansiyeli: %21,37.

Şişecam’da Tavsiye "Yükselt"e Döndü

Gedik Yatırım’ın raporunda en dikkat çekici güncelleme Şişecam (SISE) tarafında yaşandı. Kurum, hem hedef fiyatını artırdı hem de hisse için yatırım tavsiyesini bir üst kademeye taşıdı.

Hedef Fiyat: 48,00 TL'den 60,00 TL'ye yükseltildi.

Tavsiye: "Endekse paralel getiri"den "Endeks üstü getiri"ye yükseltildi.

Son Fiyat: 48,78 TL.

Prim Potansiyeli: %23.

