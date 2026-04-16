S&P Global Ratings, Türkiye'nin kredi notunu yarın 17 Nisan'da açıklıyor. Mevcut not BB- ve görünüm stabil. Fitch Ocak'ta görünümü pozitife çevirdi. S&P de adım atarsa BIST ve TL üzerinde güçlü bir etki bekleniyor.

NEDEN ÖNEMLİ?

Kredi notu kararları yabancı yatırımcıların Türkiye'ye bakışını doğrudan etkiliyor. Not artışı veya görünüm iyileştirmesi yabancı sermaye girişini tetikler, tahvil faizlerini düşürür, TL'yi destekler ve BIST'e alım getirir. Tam tersi bir karar ise satış baskısı yaratır. Türk yatırımcı için yarın açıklanacak karar kısa vadede piyasanın yönünü belirleyebilir.

MEVCUT TABLO

S&P, Türkiye'nin kredi notunu 17 Nisan 2026 tarihinde açıklayacak. Bir sonraki değerlendirme ise Ekim 2026'da planlanıyor.

S&P Türkiye'nin kredi notunu BB- olarak teyit etmişti. Ajans geçen yıl iki kez not artışı yapmıştı. Mayıs ve Kasım 2024'teki güncellemelerde sıkı para politikasının lirayı istikrara kavuşturduğunu, enflasyonu düşürdüğünü, rezervleri yeniden inşa ettiğini ve dolarizasyonu azalttığını vurgulamıştı.

FITCH ZATEN HAREKETE GEÇTİ

Fitch, Ocak 2026'da görünümü pozitife çevirdi. Üç büyük ajans arasında bu adımı atan ilk kuruluş oldu. S&P'nin görünümü hâlâ stabil. Moody's ise Temmuz 2025'te not artışı yapmıştı ve bir süre daha bekleme modunda.

Fitch'in Ocak hamlesi ardından piyasa S&P'den de benzer bir adım bekliyor. Görünümün pozitife çevrilmesi not artışına işaret eder ve yabancı yatırımcı açısından güçlü bir sinyal gönderir.

NE BEKLENİYOR?

S&P'nin üst düzey direktörü Frank Gill, disinflasyon yolunun not görünümü için belirleyici olduğunu söyledi. Bütçe performansı ve Hazine Bakanı Şimşek'in sıkı maliye politikasına bağlılığını olumlu değerlendirdi. Rezervlerdeki artış ve cari açığın GSYİH'nin yüzde 1'ine inmesi de pozitif faktörler olarak öne çıkıyor.

Öte yandan İran savaşı ve küresel belirsizlik risk faktörü olarak değerlendirilebilir. Her 10 dolarlık petrol artışının Türkiye'nin cari açığına yaklaşık 5 milyar dolar eklediği düşünüldüğünde bu tablo S&P'nin yorumunu etkileyebilir.

BIST VE TL'YE OLASI ETKİ

Not artışı veya görünüm iyileştirmesi senaryosunda yabancı kurumsal yatırımcılar Türkiye ağırlıklarını artırabilir. Bu tablo tahvil faizlerinde gerileme, BIST'te yükseliş ve TL'de değer kazanımı anlamına gelir. Bankacılık sektörü ve GYO hisseleri bu tür gelişmelerden en çok yararlanan sektörler arasında yer alıyor.

Not teyidi veya olumsuz sinyal senaryosunda ise kısa vadeli satış baskısı gündeme gelebilir. Ancak mevcut makroekonomik tablonun güçlü olduğu göz önüne alındığında sürpriz bir olumsuz karar düşük ihtimal olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE'NİN YATIRIM YAPILABİLİR SEVİYEYE UZAKLIĞI

Türkiye şu an BB- notiyla yatırım yapılabilir seviyenin iki kademe altında. BBB- notu yatırım yapılabilir seviyenin eşiği. Bu eşiğin aşılması pek çok küresel fon için Türkiye'yi otomatik olarak yatırım evrenine sokar ve çok büyük miktarda sermaye akışı tetikler. Ancak bu yolculuk en iyi ihtimalle birkaç yıl daha alacak.

TAKİP EDİLMESİ GEREKEN VERİLER

Yarın açıklanacak S&P kararı, TCMB Nisan faiz kararı, Türkiye enflasyon verisi ve yabancı yatırımcı BIST alım-satım dengesi kısa vadede piyasanın seyrini belirleyecek temel göstergeler.

