Yıllık enflasyonun yüzde 30'lar bandında seyrettiği bir ortamda birikimleri korumak giderek zorlaşıyor. TÜİK'in 2025 yılı yatırım araçları reel getiri verilerine göre bu sorunun yanıtı artık rakamlarla ortada: Her yatırım aracı enflasyonu yenemedi.

ALTIN: TARTIŞMASIZ BİRİNCİ

TÜİK'in 2025 yılı verilerine göre külçe altın, yıllık bazda TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 51,77 oranında reel getiri sağlayarak tüm yatırım araçları arasında açık ara birinci oldu. Türk yatırımcı için altın çifte avantaj sunuyor: Hem ons fiyatındaki küresel yükseliş hem de TL'nin değer kaybı aynı anda altının TL bazındaki getirisini yukarı taşıyor. 2025'te altın yüzde 104 nominal getiri sağlarken mevduat faizi yüzde 50,89 ile ikinci sıraya yerleşti.

MEVDUAT FAİZİ: SESSİZ AMA İSTİKRARLI

Reel getiri sağlayan araçlar arasında mevduat faizinin varlığı 2025'in sürprizlerinden biri oldu. Yıllık bazda mevduat faizi, TÜFE ile indirgendiğinde altının ardından kazandıran araçlar arasında yer aldı. Merkez Bankası'nın sürdürdüğü sıkı para politikası sayesinde yüksek seyreden faiz oranları, riski düşük tutmak isteyen yatırımcıya enflasyonun üzerinde getiri imkânı tanıdı. Nisan 2026 itibarıyla 1 milyon TL'nin 32 günlük vadeli mevduattaki net getirisi aylık asgari ücreti aştı.

GÜMÜŞ: ALTININ GÖLGESİNDE KALAN FIRSAT

2025 yılında gümüş de güçlü bir performans sergileyerek altın ve dövizle birlikte yatırımcısına kazandıran araçlar arasına girdi. Hem endüstriyel kullanımdaki talebin artması hem de güvenli liman alımları gümüşü destekledi. Spot gümüş bugün itibarıyla 76 dolar civarında seyrediyor. Altına kıyasla daha erişilebilir fiyatı ve benzer yönde hareket etmesi, gümüşü özellikle küçük tasarruf sahipleri için cazip kılıyor.

DİBS: DÜŞÜK RİSKLİ ALTERNATİF

Devlet İç Borçlanma Senetleri, özellikle kısa vadeli olanlar, 2025'in son çeyreğinde dikkat çekici bir performans sergiledi. Aralık 2025'te aylık bazda en yüksek reel getiriyi DİBS sağladı; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,98 oranında kazanç sundu. Devlet güvencesi taşıması ve likit yapısıyla DİBS, portföyde istikrar arayan yatırımcıların radarına girmiş durumda.

PEKİ YA DOLAR VE BORSA?

2025'te dolar TÜFE bazında yüzde 6,82, BIST 100 ise yüzde 13,53 oranında reel değer kaybettirdi. Yani her iki araç da nominal olarak yükselse de enflasyonun gerisinde kaldı. Dolar özellikle yılın ikinci yarısında TL'nin görece istikrar kazanmasıyla beklentilerin altında kaldı.

2025 verilerinin ortaya koyduğu tablo, Türkiye'de enflasyona karşı en güvenilir kalkanın altın olduğunu bir kez daha tescilledi. Mevduat faizi ve DİBS ise riski düşük tutmak isteyenler için geçerli seçenekler olarak öne çıktı. 2026'da da dezenflasyon sürecinin yavaş ilerlediği ve jeopolitik risklerin yüksek kaldığı bir ortamda bu tablonun köklü biçimde değişmesi beklenmemiyor.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararları kişisel risk profili ve uzman danışmanlığı gerektirmektedir. Kaynaklara dayanılarak derlenmiştir.